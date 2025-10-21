Войны за «пики», холод и реальная зарплата: изнанка работы на складе маркетплейса в ХМАО

Маркетплейсы в ХМАО обещают сотрудникам складов зарплату от семи тысяч рублей за смену Фото: Илья Московец © URA.RU

Маркетплейсы обещают свободный график, легкое трудоустройство и высокий доход. В рекламе мелькают суммы от семи до 11 тысяч рублей за смену. Казалось бы, идеальная подработка. Корреспондент URA.RU решила проверить, насколько обещания соответствуют реальности.

Как попасть на работу

Способ трудоустройства зависит от компании. Есть вариант устроиться через приложение на телефон или лично приехать в кадровый отдел, предоставить документы и пройти проверку службы безопасности.

На склады маркетплейсов в ХМАО можно устроиться через приложение в телефоне Фото: Илья Московец © URA.RU

Первый мой визит на склад оказался безрезультатным. В приложении было указано одно время работы кадрового отдела, а на деле двери закрываются раньше. На следующий день совершила новую попытку. Оказалось, не я одна такая — на трудоустройство выстроилась очередь в восемь человек. Ждать пришлось в помещении, отделенном от основной зоны гипсокартонной стеной. Через полчаса ожидания сотрудница вышла, вздохнула и сказала: «Приму одного». Толпа молча разошлась.

Ответ о трудоустройстве приходит на телефон. После этого назначают день обучения. Но, как выяснилось, не все до него доходят.

На другом складе процесс трудоустройства выглядел проще. Документы подписала онлайн за пару минут. Смены доступны в приложении, в основном ночные, с девяти вечера до девяти утра. Дневные, как говорят работники, тоже бывают, но они пользуются большим спросом. Их нужно ловить, обновляя список каждые несколько минут.

Дорога на склад

После нескольких дней мониторинга в приложении удалось поймать ночную смену. Перед работой тщательно подготовилась: отоспалась днем и подготовила термос с кофе.

Служебный автобус возит сотрудников маркетплейса на склады в Нижневартовске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До складов ездят корпоративные автобусы. Транспорт пришел ровно в назначенное время, но до места ехали почти час. На своем транспорте можно было добраться за двадцать минут.

Перед началом работы порекомендовали оставить свои вещи в раздевалке. Это небольшое помещение — человек на двадцать. Раздевалка и шкафы не закрываются, поэтому ценные вещи лучше оставлять дома или прятать по карманам. Их можно проносить на склад.

Переодеваться мне было не во что, потому что новичкам форма не положена (ее выдают после нескольких смен). Фактически ты ее покупаешь: из зарплаты вычитают около тысячи рублей за летнюю спецодежду, около двух тысяч — за зимнюю. Говорят, зимняя менее удобная, но заставляют брать. Перчатки тоже нужно просить отдельно.

Обучение без правил

Первый день считается обучающим, но на деле обучения может и не быть. Есть вариант посмотреть онлайн-обучение на телефоне, но в реальности эти навыки не потребуются.

Место сбора новичков на складе маркетплейса в Нижневартовске Фото: Светлана Овчинникова

Я была единственной новенькой, поэтому индивидуально проводить инструктаж для меня не стали. Позже узнала, что обучение — это просто видеоролик с красивой картинкой, который крутят на телевизоре. Но та реальность, в которую ты попадаешь, иная. Местный склад оказался холодным и грязным.

Трудности приемки

На складе все сновали по своим делам, стремясь с пользой потратить каждую минуту. Мне пришлось ждать начальника и допытываться, что делать дальше. После проверки паспорта я получила свой личный QR-код работника и терминал для сбора данных (ТСД), проще — для «пиканья» — считывания товаров. На терминале отображаются твои данные и деньги, которые заработаешь в реальном времени.

Сначала меня поставили на приемку товара. Каждое считывание стоило меньше рубля. Все на первый взгляд просто, но время тут на вес золота. Поэтому нередко товары просто бросают, а не ставят на место. За первые три часа я не заработала и тысячи рублей, зато получила стойкую боль в руке.

Иногда попадается протекший товар — отправляешь его старшему смены. Рваные упаковки откладываешь на отдельный стол. Бывают и загадочные отметки — что с ними делать, интересуешься у коллег.

Коробки с товаром (здесь их называют «тарники») могут весить больше 20 килограммов. Грузчики привозят двухметровые башни коробок, обмотанные пленкой. Как ты их разберешь, мало кого волнует. У них другая работа. Звать каждый раз кого-то — потеря времени, поэтому обычно приемщицы носят «тарники» сами.

Ножа для вскрытия коробок мне в тот день тоже не досталось. Все разобрали, а оставшиеся были сломаны. Поэтому время уходило еще и на распаковку заклеенных скотчем упаковок.

Война за «пики»

После приемки тележки с товаром попадают на сортировочные аллеи — секции со стеллажами. Мне довелось поработать и там. Пикаешь товар — терминал показывает место, ты кладешь его в нужную коробку. Работа несложная, но требует времени, чтобы сориентироваться. А вот атмосфера — отдельная история.

На сортировке идет война за пики — те самые отсканированные товары, за которые начисляются деньги. У «старичков» существуют свои негласные договоренности: некоторые приемщики передают тележки только своим сортировщикам. Новичков в эти схемы не пускают или навязывают свои правила.

Коридор и ворота на складе маркетплейса в Нижневартовске, где принимают товар Фото: Светлана Овчинникова

За нарушение негласных норм, о которых никто не объявляет, мне прилетела претензия, что я забрала чужую тележку. Мне пригрозили жалобой старшему и даже блокировкой аккаунта.

Новички, не зная внутренних правил, часто оказываются «вне игры». Попробуешь перейти на другой сектор — сразу отгонят, даже если сортировщик закапывается в товаре.

Из разговоров с опытными сотрудниками стало ясно, что новичков не любят. Они мешают, отвлекают, и главное — забирают «пики». Каждый новый человек — потенциальный конкурент. Девушки жаловались, что их толкали тележками и даже наезжали на ноги.

Как выглядит склад

Это огромный ангар, поделенный на зоны. В помещении довольно прохладно — ворота, через которые принимают товар, постоянно открывают. На «аллеях» чуть теплее — они дальше от ворот, но и там в одной кофте прохладно. Я работала в осенней куртке, поэтому после смены ехала домой пыльная и грязная.

Стоимость спецодежды для работы на складах маркетплейсов в ХМАО вычитают из зарплаты сотрудников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывает, что протекают упаковки с жидкостями, в том числе бытовой химией, и ты берешь их голыми руками — в перчатках неудобно нажимать на терминал. Так что, помимо одежды, в зоне риска и руки.

Режим и рейтинг

Чтобы не хотелось спать, в ангаре всю ночь играет музыка. Каждые два часа она затихает, обозначая время десятиминутного перерыва. В половине третьего объявляется обед.

На складе есть отдельная комната для приема пищи. Там столы, холодильник, микроволновка, а у входа — аппараты с кофе, сладостями, снеками.

Выйти со склада можно в любое время. Но система все фиксирует: за опоздание могут понизить рейтинг, снизить оплату. Система отслеживает и производительность: сколько пиков сделал, сколько времени был активен.

У новичков рейтинга нет — они более свободны. Первое время даже получают надбавку при достижении определенного заработка и могут выводить деньги каждый час.

Что по зарплате

В приложении на складе обещали зарплату в 7,5 тысяч рублей. Но за 12-часовую смену мне удалось заработать только 2 500 рублей. Не хватило 500 рублей до порога, при котором новичкам доплачивают бонус в 1 300 рублей.

По опросу новичков поняла, что у всех примерно те же результаты. С доплатами выходит до трех тысяч рублей. По рассказам старожилов, в хорошие смены можно сделать и пять тысяч. Ходят легенды о сотруднице, которая на приемке и сортировке заработала 6,5 тысяч рублей за смену.

Но не стоит забывать о штрафах. Они приходят внезапно и начинаются от сотни рублей и могут доходить до пары тысяч.

На терминале сбора данных отображается сумма, которую сотрудник маркетплейса заработал за смену Фото: Светлана Овчинникова

Идти или нет работать на склад — решение каждого. Возможно, вы станете настоящим мастером «пиков» и сможете поставить рекорды заработка.

Советы новичкам

Правильная одежда. Надевайте то, что не жалко испачкать/порвать; теплая куртка и удобная обувь обязательны.

Полезные аксессуары. Возьмите канцелярский нож и перчатки с «сенсорными» пальцами — терминалом пользоваться удобнее.

Энергия и вода. Кофе или чай в термосе и быстрый перекус помогут восстановить силы.

Задавайте вопросы. Чем быстрее разберетесь в процессах, тем меньше ошибок и штрафов.

Не питайте иллюзий. Рассчитывайте на скромный старт и рост дохода с появлением опыта.