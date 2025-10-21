Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В ХМАО археологи воссоздали древнейшую крепость

21 октября 2025 в 19:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Нефтеюганском районе археологи воссоздали крепость времен неолита

В Нефтеюганском районе археологи воссоздали крепость времен неолита

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Салым Нефтеюганского района ученики местной школы под руководством специалистов «Института археологии Севера» воссоздали крепость, времен неолита. Об этом сообщает пресс-служба АНО института на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Юные археологи, школьники Салыма не просто слушали лекции, а своими руками, используя технологии каменного века, реконструировали древнюю крепость Каюково 2. Они на собственном опыте узнали, каково это — управляться такими инструментами, как у людей неолита», — сообщается на странице общества.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Салым стартовала научная реконструкция крепости каменного века Каюково 2. Ее возраст оценивается в восемь тысяч лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал