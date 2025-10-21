В ХМАО археологи воссоздали древнейшую крепость
В Нефтеюганском районе археологи воссоздали крепость времен неолита
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В поселке Салым Нефтеюганского района ученики местной школы под руководством специалистов «Института археологии Севера» воссоздали крепость, времен неолита. Об этом сообщает пресс-служба АНО института на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Юные археологи, школьники Салыма не просто слушали лекции, а своими руками, используя технологии каменного века, реконструировали древнюю крепость Каюково 2. Они на собственном опыте узнали, каково это — управляться такими инструментами, как у людей неолита», — сообщается на странице общества.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Салым стартовала научная реконструкция крепости каменного века Каюково 2. Ее возраст оценивается в восемь тысяч лет.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!