В ХМАО археологи воссоздали древнейшую крепость

В поселке Салым Нефтеюганского района ученики местной школы под руководством специалистов «Института археологии Севера» воссоздали крепость, времен неолита. Об этом сообщает пресс-служба АНО института на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Юные археологи, школьники Салыма не просто слушали лекции, а своими руками, используя технологии каменного века, реконструировали древнюю крепость Каюково 2. Они на собственном опыте узнали, каково это — управляться такими инструментами, как у людей неолита», — сообщается на странице общества.