Тюменский историк раскрыл местонахождение затонувшего памятника Сталину
Тюменский историк сообщил о памятнике Сталину, затонувшем в пруду Оловянникова
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
На дне одного из тюменских водоемов уже давно покоится памятник Иосифу Сталину. Большая статуя была установлена у пруда Оловянникова (его территория прилегает к современному Затюменскому экопарку) и сброшена в воду после развенчания культа личности на XX съезде КПСС в 1956 году. Об историческом факте URA.RU рассказал краевед, бывший замруководителя РУФСБ по Тюменской области Александр Петрушин.
«Там лодочная станция была, приличный чистый берег. Как обычно бывает у нас, его [памятник] просто ночью сбросили туда и все», — рассказал Петрушин. По словам эксперта памятник советскому вождю покоится на дне заболоченного водоема и по сей день, вероятность того, что он уже мог быть поднят и увезен Петрушин исключает.
Сам памятник, по словам краеведа, выполнен из белого гипса. В высоту скульптура достигала нескольких метров.
Пруд Оловянникова в скором времени станет частью экопарка «Затюменский». В рамках благоустройства, которое координирует мэрия Тюмени на пруду откроют лодочную станцию, смотровые площадки, беседки и арт-объекты.
