Тюменский историк раскрыл местонахождение затонувшего памятника Сталину

Историк Петрушин: на дне пруда в Тюмени больше полувека лежит памятник Сталину
21 октября 2025 в 18:30
Тюменский историк сообщил о памятнике Сталину, затонувшем в пруду Оловянникова

Тюменский историк сообщил о памятнике Сталину, затонувшем в пруду Оловянникова

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На дне одного из тюменских водоемов уже давно покоится памятник Иосифу Сталину. Большая статуя была установлена у пруда Оловянникова (его территория прилегает к современному Затюменскому экопарку) и сброшена в воду после развенчания культа личности на XX съезде КПСС в 1956 году. Об историческом факте URA.RU рассказал краевед, бывший замруководителя РУФСБ по Тюменской области Александр Петрушин.

«Там лодочная станция была, приличный чистый берег. Как обычно бывает у нас, его [памятник] просто ночью сбросили туда и все», — рассказал Петрушин. По словам эксперта памятник советскому вождю покоится на дне заболоченного водоема и по сей день, вероятность того, что он уже мог быть поднят и увезен Петрушин исключает.

Сам памятник, по словам краеведа, выполнен из белого гипса. В высоту скульптура достигала нескольких метров.

Пруд Оловянникова в скором времени станет частью экопарка «Затюменский». В рамках благоустройства, которое координирует мэрия Тюмени на пруду откроют лодочную станцию, смотровые площадки, беседки и арт-объекты.

