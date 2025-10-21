Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В Тюменской области пьяный водитель ВАЗа выехал на встречку и влетел в Volkswagen

В Тюменской области водитель ВАЗа выехал на встречку и влетел в Volkswagen
21 октября 2025 в 23:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Для извлечения пострадавших пришлось разрезать крышу ВАЗа

Для извлечения пострадавших пришлось разрезать крышу ВАЗа

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Казарово (Тюменская область) на улице Молодежной пьяный водитель ВАЗ-2115 спровоцировал лобовое столкновение с Volkswagen. Авария возникла из-за выезда отечественного автомобиля на полосу встречного движения. Об этом рассказали местные жители в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«2115 и Фольксваген — лобовое столкновение на Молодежной, район Казарово. Водитель ВАЗ 2115 предположительно был нетрезв и ехал по встречной полосе», — пишут очевидцы.

Для извлечения пострадавших из салона ВАЗа спасателям пришлось разрезать крышу машины. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водитель каршеринга устроил ДТП, повалив с корнем несколько деревьев. Кроссовер каршеринга влетел в дерево, полностью разбив переднюю часть.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал