В Тюменской области пьяный водитель ВАЗа выехал на встречку и влетел в Volkswagen

Для извлечения пострадавших пришлось разрезать крышу ВАЗа

В Казарово (Тюменская область) на улице Молодежной пьяный водитель ВАЗ-2115 спровоцировал лобовое столкновение с Volkswagen. Авария возникла из-за выезда отечественного автомобиля на полосу встречного движения. Об этом рассказали местные жители в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«2115 и Фольксваген — лобовое столкновение на Молодежной, район Казарово. Водитель ВАЗ 2115 предположительно был нетрезв и ехал по встречной полосе», — пишут очевидцы.

Для извлечения пострадавших из салона ВАЗа спасателям пришлось разрезать крышу машины. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

