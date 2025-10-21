В Тюменской области пьяный водитель ВАЗа выехал на встречку и влетел в Volkswagen
Для извлечения пострадавших пришлось разрезать крышу ВАЗа
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Казарово (Тюменская область) на улице Молодежной пьяный водитель ВАЗ-2115 спровоцировал лобовое столкновение с Volkswagen. Авария возникла из-за выезда отечественного автомобиля на полосу встречного движения. Об этом рассказали местные жители в telegram-канале «ЧС Тюмень».
«2115 и Фольксваген — лобовое столкновение на Молодежной, район Казарово. Водитель ВАЗ 2115 предположительно был нетрезв и ехал по встречной полосе», — пишут очевидцы.
Для извлечения пострадавших из салона ВАЗа спасателям пришлось разрезать крышу машины. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.
