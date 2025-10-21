Тюменскую область признали одним из лучших регионов по организации детского отдыха

На Всероссийском форуме подвели итоги летнего сезона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская область вошла в число регионов, где детская оздоровительная кампания 2025 года прошла на высоком уровне. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском форуме «Большие смыслы», подводя итоги летнего сезона.

«По оценке экспертов, оздоровительная кампания 2025 года в Республике Крым, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Тверской, Тюменской и Калининградской областях и Ставропольском крае прошла на высоком уровне. Регионы признаны лучшими в сфере организации отдыха и оздоровления детей в своих федеральных округах», — пишут в telegram-канале Минпросвещения России.

Глава Минпросвещения отметил, что безопасность стала ключевым приоритетом при организации отдыха детей. В этом году приняли единую программу воспитательной работы, основанной на опыте ведущих детских центров страны, включая «Артек» и «Орленок».

