Центр Тюмени сковали пробки
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Центр Тюмени сковали семибалльные пробки. Особенно сложная ситуация образовалась на улице Первомайской. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU с места событий.
«На улице Первомайской образовалась огромная пробка. Это произошло из-за автобуса, который перекрыл собой несколько полос, движение парализовало», — отмечает журналист.
Согласно данным сервиса «2ГИС», пробка растянулась почти на километр на участке от улицы Володарского до развязки около ДК «Железнодорожник». Проблемы с движением также наблюдаются на улице Ленина и Республики. Плотная пробка отмечается на улице Осипенко вблизи ДК «Нефтяник» и Профсоюзной.
Ранее, по данным сервиса 2ГИС, пробки в Тюмени оценивались в четыре балла, а основные заторы фиксировались на других крупных улицах города, таких как Федюнинского, Пермякова, Мельникайте и Профсоюзная, где также отмечались дорожные аварии.
Затор на Первомайской образовался из-за автобуса, который занял собой несколько полос
Фото: URA.RU
