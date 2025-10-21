Центр Тюмени сковали пробки Фото: Роман Наумов © URA.RU

Центр Тюмени сковали семибалльные пробки. Особенно сложная ситуация образовалась на улице Первомайской. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU с места событий.

«На улице Первомайской образовалась огромная пробка. Это произошло из-за автобуса, который перекрыл собой несколько полос, движение парализовало», — отмечает журналист.

Согласно данным сервиса «2ГИС», пробка растянулась почти на километр на участке от улицы Володарского до развязки около ДК «Железнодорожник». Проблемы с движением также наблюдаются на улице Ленина и Республики. Плотная пробка отмечается на улице Осипенко вблизи ДК «Нефтяник» и Профсоюзной.

Продолжение после рекламы

Ранее, по данным сервиса 2ГИС, пробки в Тюмени оценивались в четыре балла, а основные заторы фиксировались на других крупных улицах города, таких как Федюнинского, Пермякова, Мельникайте и Профсоюзная, где также отмечались дорожные аварии.