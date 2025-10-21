Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

У трех тюменских автобусов изменится схема движения

У трех маршрутов общественного транспорта в Тюмени появится новая остановка
21 октября 2025 в 20:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
У трех маршрутов добавилась новая остановка

У трех маршрутов добавилась новая остановка

Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 27 октября 2025 года в Тюмени изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 16, 39 и 89. В них будут добавлены новые остановочные пункты «Уездные кварталы». Об этом сообщили в администрации города.

«Внесены изменения в схемы маршрутов №№ 16, 39, 89. С 27 октября 2025 года в схемы движения маршрутов регулярных перевозок будут внесены изменения: в схему маршрута включаются остановочные пункты „Уездные кварталы“», — пояснили в мэрии.

В администрации уточнили, что для маршрута № 16 новые остановки появятся на обоих направлениях, для маршрута № 39 — на обратном пути в сторону улицы Андрея Бушуева. А для маршрута № 89 — только на участке, следующем в сторону улицы Андрея Бушуева.

Продолжение после рекламы

Ранее в Тюмени уже вносились изменения в работу городского транспорта: с 26 октября по 3 ноября маршрут № 22 временно изменил схему движения из-за дорожных работ на улице Защитников Отечества. Тогда все существующие остановочные пункты были сохранены/

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал