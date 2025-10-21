У трех тюменских автобусов изменится схема движения

У трех маршрутов добавилась новая остановка Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 27 октября 2025 года в Тюмени изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 16, 39 и 89. В них будут добавлены новые остановочные пункты «Уездные кварталы». Об этом сообщили в администрации города.

«Внесены изменения в схемы маршрутов №№ 16, 39, 89. С 27 октября 2025 года в схемы движения маршрутов регулярных перевозок будут внесены изменения: в схему маршрута включаются остановочные пункты „Уездные кварталы“», — пояснили в мэрии.

В администрации уточнили, что для маршрута № 16 новые остановки появятся на обоих направлениях, для маршрута № 39 — на обратном пути в сторону улицы Андрея Бушуева. А для маршрута № 89 — только на участке, следующем в сторону улицы Андрея Бушуева.

