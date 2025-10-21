«Ядерный взрыв вкусовых сосочков!»: в Тюмени открыли раменную самообслуживания. Видео
Тюменцы могут сварить лапшу в новой раменной самообслуживания на Дзержинского
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени на улице Дзержинского появилась новая раменная самообслуживания «Jelly Pop». Пока заведение работает в техническом режиме. Журналистам URA.RU выпала возможность первыми оценить концепцию «собери свой рамен сам» и конечно, поделиться впечатлениями.
Посвящение в рамен-мейкеры
У входа нас встретили приветливые продавцы и управляющий заведения Константин Непряхин, который лично посвящает первых посетителей в таинства рамен-мейкинга. Обещает, что вскоре эту миссию переложат на плечи сотрудников, но пока — лично вникает в процесс.
В раменной три зоны: входная, комнаты приготовления и приема пищи
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Выбор лапши и ингредиентов
Первый зал — рай для любителей лапши быстрого приготовления: острая, средне-острая, совсем не острая. А для тех, кто не любит заморачиваться с варкой, есть варианты, которые достаточно просто залить кипятком.
Выбор лапши достаточно большой
Фото: URA.RU
Цены и напитки
Вооружившись милыми розовыми корзинками, мы отправились на поиски идеальных добавок. Холодильник пока не ломится от изобилия — креветки, горошек, кукуруза, сыр и всего несколько соусов.
Но управляющий заверил, что это только начало. Утолить жажду решили корейским чаем с красным апельсином и бабл-ти «Орео» с тапиокой. Обед на троих с учетом 30% скидки (действующей в период технического открытия) — лапша, добавки и напитки — обошелся нам в 1182 рубля.
Холодильник пока не ломится от изобилия ингредиентов
Фото: URA.RU
Приготовление
Заплатили на кассе и двинулись к сердцу раменной — зоне раменоварок. Здесь, в небольшом зале, нас ждали четыре чудо-аппарата с подробными инструкциями на каждом. Управляющий терпеливо объяснил, как выбрать нужный режим варки, чтобы добиться идеальной консистенции лапши и желаемой насыщенности бульона.
Зона приготовления удобная - под рукой все необходимое для приготовления
Фото: URA.RU
На каждой раменоварке есть ножницы, чтобы быстро открыть упаковку с ингредиентами. И да, в каждой пачке лапши два пакетика с приправами. Их вместе с лапшой — сразу в воду, а с остальными добавками — полная свобода действий.
Индукционная плита разогревается мгновенно — вода закипает в считанные секунды. А лишний бульон можно слить в специальную раковину.
После оплаты выдают специальные тарелки для приготовления лапши
Фото: URA.RU
Интерьер и атмосфера
Сварив свои шедевры, мы отправились в зал для приема пищи. Там светло, уютно, стильные барные стойки и большие окна с видом на пешеходную улицу. Интерьер выполнен в модных корейских мотивах.
Окна раменной выходят на пешеходную улицу
Фото: URA.RU
Дегустация
Лапша Buldak c курицей и кремом Карбонара (острая) + плавленый сыр
«Ощущения остроты, конечно, у всех разные, но, поскольку был заявлен умеренный уровень остроты, — именно его я и ощутил. Это позволяет предположить, что посетитель не рискует случайно съесть что-то слишком острое. Из предложенных добавок, которых, надеюсь, станет больше, я выбрал плавленый сыр — отличное сочетание! В целом — все понравилось, рекомендую», — считает сотрудник редакции.
Порции оказались очень сытными
Фото: URA.RU
Лапша Buldak с соусом чаджан (острая) без добавок
«Эта лапша — ядерный взрыв вкусовых сосочков! Кушать сложно, но можно. Соус чаджан — густой, насыщенный, с горчинкой и дымными нотками. Острота ощущается сильно, но не сказать, что доминирует над вкусом, а лишь добавляет особой пикантности. Текстура лапши упругая, идеально впитывает соус. Люблю острое, зачет!», — поделился дегустатор.
Мы выбрали три самых популярных вида лапши
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Лапша Buldak с сыром и курицей + креветки и сыр (неострая)
«В лапшу с сырными приправами из моцареллы, гауды, чеддера и камамбера, я добавила щедрую порцию креветок. Получилось вкусно. Насыщенный сырный вкус отлично сочетается с сочными креветками. Единственный минус — лапшу можно было бы варить чуть меньше, показалась немного переваренной и клейкой», — поделился журналист.
Что по открытию?
По словам владельца, торжественное открытие «Jelly Pop» планируется в ближайшую субботу с шарами, ди-джеем и подарками. Точную дату и время обещают сообщить позже. Интересно, что это не франшиза, а чисто тюменский проект.
Если все пойдет хорошо, то в планах — открытие еще 5-6 подобных заведений. Место, кстати, и правда очень удачное: пока мы уплетали лапшу, в кафе то и дело заглядывали любопытные прохожие.
Торжественное открытие намечено на 25 октября
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Редкие сладости
В «Jelly Pop» можно не только сварить лапшу, но и купить всякие вкусности, которых уже не найти в обычных магазинах: Pringles, KitKat, Tic Tac, Dr. Pepper и, конечно же, огромный выбор корейских сладостей, типа знаменитых палочек Pocky. И много, много мармеладок.
На десерт можно приобрести необычные сладости
Фото: URA.RU
Вердикт
В «Jelly Pop» чисто, ярко, уютно и очень атмосферно. Место проходимое, расположение удачное. Но цены, даже с 30% скидкой, немного кусаются. Хотя, с другой стороны, за атмосферу и возможность почувствовать себя шефом корейского ресторана нужно платить. Точно такую же лапшичку, конечно, можно сварить и дома, купив на маркетплейсе за 200 рублей, но здесь — совсем другое.
Важно отметить, что продукты были приобретены на собственные средства редакции, и никто не оплачивал данный обзор. Мнение редакции может отличаться от мнения других покупателей.
