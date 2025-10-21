Треть чиновников сохранились во главе реформированных тюменских муниципалитетов
В Тюменской области избрали глав Армизонского и Бердюжского округов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Треть чиновников сохранились во главе реформированных тюменских муниципалитетов. К уже переизбранным главам Ишимского, Ялуторовского, Упоровского и Омутинского округов добавились главы Армизонского и Бердюжского округов — Ульянов и Хуснулин, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
«Александр Хуснулин, Дмитрий Ульянов возглавили муниципалитеты Тюменской области. Их избрали на заседаниях представительных органов власти», — отмечено в сообщении инфоцентра.
Из районов в округа были преобразованы 20 муниципалитетов области. Конкурсы на должность глав завершатся в ближайшие недели.
Реформа местного самоуправления в Тюменской области, предусматривающая переход на одноуровневую систему и преобразование районов в округа, стартовала осенью 2025 года. Тогда свои посты сохранили главы Ялуторовского, Упоровского, Омутинского и Ишимского округов. В сентябре в муниципалитетах были сформированы новые думы, которые объявили конкурсы на должности руководителей.
