В Тюменской области избрали глав Армизонского и Бердюжского округов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Треть чиновников сохранились во главе реформированных тюменских муниципалитетов. К уже переизбранным главам Ишимского, Ялуторовского, Упоровского и Омутинского округов добавились главы Армизонского и Бердюжского округов — Ульянов и Хуснулин, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

«Александр Хуснулин, Дмитрий Ульянов возглавили муниципалитеты Тюменской области. Их избрали на заседаниях представительных органов власти», — отмечено в сообщении инфоцентра.

Из районов в округа были преобразованы 20 муниципалитетов области. Конкурсы на должность глав завершатся в ближайшие недели.

Продолжение после рекламы