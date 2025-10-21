Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Треть чиновников сохранились во главе реформированных тюменских муниципалитетов

В Тюменской области выбрали глав Армизонского и Бердюжского округов
21 октября 2025 в 20:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тюменской области избрали глав Армизонского и Бердюжского округов

В Тюменской области избрали глав Армизонского и Бердюжского округов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Треть чиновников сохранились во главе реформированных тюменских муниципалитетов. К уже переизбранным главам Ишимского, Ялуторовского, Упоровского и Омутинского округов добавились главы Армизонского и Бердюжского округов — Ульянов и Хуснулин, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

«Александр Хуснулин, Дмитрий Ульянов возглавили муниципалитеты Тюменской области. Их избрали на заседаниях представительных органов власти», — отмечено в сообщении инфоцентра. 

Из районов в округа были преобразованы 20 муниципалитетов области. Конкурсы на должность глав завершатся в ближайшие недели.

Продолжение после рекламы

Реформа местного самоуправления в Тюменской области, предусматривающая переход на одноуровневую систему и преобразование районов в округа, стартовала осенью 2025 года. Тогда свои посты сохранили главы Ялуторовского, Упоровского, Омутинского и Ишимского округов. В сентябре в муниципалитетах были сформированы новые думы, которые объявили конкурсы на должности руководителей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал