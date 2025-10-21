Два года назад Савчук встречался с ветераном накануне праздника Дня Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тюмени Михаил Костюрин отметил 102-й день рождения. С юбилеем его лично поздравил руководитель управы Калининского округа Олег Савчук, передав поздравления от главы города Максима Афанасьева. Об этом сообщили в telegram-канал администрации города.

«Олег Савчук посетил Михаила Федоровича Костюрина, ветерана Великой Отечественной войны и почетного гражданина города, чтобы лично поздравить его с 102-летним юбилеем. Во время теплой встречи Михаил Федорович получил личные поздравления от главы города Тюмени Максима Афанасьева», — пишет пресс-служба.

Несмотря на почтенный возраст, юбиляр сохранил ясность ума и яркие воспоминания о военных годах. В ходе теплой беседы ветеран поделился воспоминаниями о событиях военного времени и выразил радость от внимания и поддержки.

Михаил Федорович родился в Аннинске Иркутской области, а в 1937 году семья переехала в Горелый Борок Красноярского края, где его отец был председателем колхоза. В 1941 году Михаил окончил Киевское военное училище связи в звании лейтенанта и с 1943 года участвовал в боевых действиях на вторых и третьих Украинских фронтах, форсировал Днепр, освобождал европейские страны и встретил Победу под Прагой.

После войны продолжил службу в Советской Армии, стал политработником ракетного соединения, полковник в отставке. Награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, орденом Красной Звезды и другими наградами. В Тюмени живет с 1959 года.









1/3 Михаил Федорович Костюрин, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Фото: telegram-канал администрации города Тюмень