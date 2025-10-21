В Кургане на неделю закрыли проезд по улице Дзержинского. Карта
В Кургане закроют участок улицы Дзержинского для укладки асфальта
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Движение транспорта в Кургане по ул. Дзержинского будет закрыто на неделю из-за обновления асфальтобетонного покрытия. Информация размещена на сайте администрации города Кургана.
«Разрешить закрытие движения транспортных средств по ул. Дзержинского на указанном участке с 08:00 21 октября до 20:00 27 октября 2025 года. Исполнителю работ ООО „Эльбрус“ необходимо оформить соответствующие разрешения, установить знаки и ограждения для безопасного проведения ремонта», — информирует постановление на сайте мэрии Кургана. Причина — укладка асфальтового покрытия на участке от проспекта Машиностроителей до кругового перекрестка с ул. Бурова-Петрова.
Временная схема организации движения согласована с управлением дорожного хозяйства и благоустройства, а МКУ «Транспортное управление» организует изменения маршрутов городского транспорта. Администрация рекомендует полиции контролировать безопасность дорожного движения в период ремонта.
