Движение транспорта в Кургане по ул. Дзержинского будет закрыто на неделю из-за обновления асфальтобетонного покрытия. Информация размещена на сайте администрации города Кургана.

«Разрешить закрытие движения транспортных средств по ул. Дзержинского на указанном участке с 08:00 21 октября до 20:00 27 октября 2025 года. Исполнителю работ ООО „Эльбрус“ необходимо оформить соответствующие разрешения, установить знаки и ограждения для безопасного проведения ремонта», — информирует постановление на сайте мэрии Кургана. Причина — укладка асфальтового покрытия на участке от проспекта Машиностроителей до кругового перекрестка с ул. Бурова-Петрова.