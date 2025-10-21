Ямальские туристы могут бюджетно слетать в Сочи Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сочи остается одним из наиболее посещаемых российских курортов. Туда ездят россияне из всех регионов страны и семьями, и с друзьями, и для одиночного отдыха. Ямальские туристы — не исключение. О том, как не разориться в отпуске на юге России, а также куда сходить в Сочи — в материале URA.RU.

Как добраться

Из ЯНАО в Сочи лучше всего добираться самолетом. Транспортная доступность региона оставляет желать лучшего — не везде есть железные дороги, где-то не могут проехать автомобили, а где-то наземный транспорт и вовсе недоступен и все перевозки выполняются авиасообщением. При этом, даже в случае, когда в городе есть возможность уехать на поезде, например, как в Новом Уренгое, проще все равно выбирать самолет, ведь путь занимает почти пять дней.

Сейчас стоимость столь сложного маршрута ЖД путями аналогична стоимости воздушного транспорта, поэтому на его стороне абсолютно все плюсы. Автор же вылетал из Салехарда, поэтому здесь будет изложен путь именно из столицы региона.

«К сожалению, прямые авиабилеты до курортов Краснодарского края разбирают очень быстро в любое время года, поэтому пришлось лететь с пересадкой через Тюмень. Цена перелета из Салехарда до Тюмени составила около 10 тысяч рублей, а из Тюмени до Сочи — пять тысяч. В случае покупки прямого авиабилета было бы сэкономлено четыре тысячи рублей», — рассказывает журналист.

Огромной проблемой может стать систематическое объявление беспилотной опасности в Сочи. В это время авиасообщение с городом закрывают, а все самолеты либо уходят на запасной аэродром, либо и вовсе не вылетают. К счастью, автору повезло и он долетел до города-курорта благополучно.

Огромное потрясение от цен на транспорт ждало позже — по прилету. Такси из аэропорта стоило 1200 рублей, несмотря на то, что место жительства журналиста было относительно недалеко.

«От цен был, конечно, шок. Ехать до отеля, как оказалось, нужно было всего четыре остановки, а пешком можно было дойти за 30 минут. Несмотря на это, я была очень уставшей от перелета, к тому же он был с пересадкой, поэтому пришлось все-таки ехать на такси. Самым неприятным было то, что, пока ты вызываешь себе транспорт, местные „бомбилы“ подходят по 10 раз со своими предложениями, но они, мягко скажем, либо не отличаются по цене, либо еще больше», — делится впечатлениями корреспондент.

Где лучше выбирать жилье

Если поездка в Сочи запланирована не исключительно для того, чтоб поваляться на солнышке и покупаться в море, то жилье стоит выбирать в относительной близости к транспорту. Дело в том, что Сочи — очень «вытянутый» город, поэтому все места для посещения расположены далеко друг от друга. Чтобы не разориться на поездках на такси — лучше, конечно, сразу иметь понимание о том, к какой части города будет больший интерес, чтоб туда можно было легко добраться.

«В Сочи все далеко от всего. Особенно по меркам Салехарда. Я жила в Адлере в районе ЖД вокзала и ни разу не пожалела об этом. Во-первых, это недалеко от аэропорта; во-вторых, если нужно в центр — можно быстро и дешево добраться на электричке; а в-третьих, спрос на такси там, как ни странно, меньше, чем в других районах, где я была», — рассказывает журналист.

При этом, стоит рассматривать не только большие отельные бизнесы, но и частные. Так, например, автор снимал жилье в частном доме. Там небольшой семейный бизнес, чистые и уютные комнаты, а цена за семь дней — всего 10 тысяч рублей.

«Смешно от того, что снимать посуточно жилье в Сочи вышло дешевле, чем я плачу за аренду квартиры в Салехарде. Никогда не рвалась жить на юга, но тут уже задумываюсь», — делится корреспондент.

Куда сходить

Первый день в Сочи стоит расслабиться и отдохнуть от перелета. Часто туристы почти весь первый день отдыха спят, а после идут на море или гуляют по набережной. Так сделал и автор.

«Для первого дня мне не нужно было никуда ходить и ездить. Я прилетела, заехала и просто спала до вечера. Уже после этого я решила пройтись по набережной, посмотреть на море, на закат и, если честно, этого хватило. На набережной играют музыканты, везде кафе и магазины. В общем целом, первый день я просто отдыхала от работы и беготни», — говорит журналист.

Во второй же день, как правило, туристам хочется эмоций и посетить то, чего нет в родном городе. Именно поэтому весь второй день автор провел изучая Сириус и катаясь на аттракционах в «Сочи Парке». Первое — совсем бесплатное, второе — две тысячи рублей за полный день.

«„Сочи Парк“ — место, куда можно уйти на весь день и пропасть. Там множество различных аттракционов — от детских до экстрима, поэтому подойдет всем. Я провела там полдня и время было заметно только в очередях», — делится корреспондент.

В третий день отдыха туристу стоит полюбоваться горами. Однако стоит знать, что, если за условную точку отбытия брать аэропорт, то до «Красной поляны» добираться примерно 1,5-2 часа на общественном транспорте и около 40 минут на такси (оно стоит около двух тысяч рублей).

«На „Красную поляну“ нужно выезжать заранее. Уж очень долго до нее добираться. Также нужно понимать, что это развлечение на весь день. На пару частов туда съездить не получится. Несмотря на это, горы того стоят. Кстати, цена тоже крайне приятная — подняться на самый пик можно всего за 2,5 тысячи рублей. Конечно, по пути будут сувенирные лавки, кафе и много других развлечений, требующих дополнительной платы, тем не менее, даже если нет желания тратиться, там огромное множество всевозможных интересных троп, озера, водопады, потрясающие виды. В общем и целом, это то место, которое обязательно нужно посетить в Сочи», — рассказывает журналист.

В четвертый день, автор решил посетить парк «Ривьера». Он также находился достаточно далеко — в центре Сочи, однако туда ходили электрички, что упрощало задачу. Кроме самого парка там также можно взять групповую экскурсию на яхте, а после понежиться на солнце на одном из пляжей.

«После гор я проснулась достаточно поздно, но электрички ходят часто и допоздна, так что это не было проблемой. Сама „Ривьера“ потрясает своими масштабами, но создана, в основном, для детей — там только такие аттракционы. Сходить на парочку из них, а после любоваться красотой. В общем и целом, делать там особо нечего, но меня заинтересовал „Капибара-парк“. С виду он похож на обычное кафе, но фактически это контактный зоопарк. На часовой экскурсии там можно не только потрогать, но и покормить этих необычных и спокойных животных... Сразу на выходе из парка стоят яхты. Владельцы проводят экскурсии, как одиночные так и группой. Группой получается в районе двух тысяч на человека. Вот и выходит, что целый день с разными развлечениями вышел в 5,5 тысяч: две на яхту, две — на „Капибара-парк“ и 1,5 — на три аттракциона», — передает корреспондент.

В пятый день автор выехал на экскурсию в Абхазию. Она обошлась всего в 1,5 тысячи рублей, однако дополнительные локации и платные проходы увеличили итоговую сумму до четырех тысяч. Несмотря на дополнительную плату за посещение некоторых объектов, группа смогла увидеть максимальное количество достопримечательностей и попробовать местные продукты: были дегустации вина и меда, экскурсия по даче Сталина, посещение Новоафонского монастыря и Колоннады в Гаграх, прогулка у водопадов Девичьи и Мужские слезы, осмотр Юпшарского каньона, Голубого озера и высокогорного озера Рица. Кроме того, в стоимость поездки был включен обед.

«Мы уехали рано утром, а приехали уже ночью. В общем и целом поездка заняла около 15 часов. Да, были дополнительные оплаты, но из обязательных — только две и о них предупреждали заранее. Все остальное — на усмотрение туриста. У нас был выбор посещать что-то или нет. Конечно, мне хотелось посмотреть все, поэтому я взяла все. Ни о чем не жалею», — поделился журналист.

Шестой же день прошел не на экскурсиях, а в увеселительных заведениях и кафе. Сочи пестрит всевозможными барами, караоке и интересными пространствами, поэтому автору хотелось попробовать и такой вариант отдыха.

«На самом деле сразу найти здесь что-то стоящее достаточно сложно. Из-за постоянного потока туристов не все заведения озабочены качеством, интерьером или банальной вежливостью, поэтому, честно признаюсь, ходила куда-либо я только по советам знакомых. Возможно именно поэтому все прошло хорошо. Среди таких заведений мне особенно понравилась рюмочная „Хитрый шпрот“ и рок-бар „Треугольник“. В первом потрясающие настойки, а во втором — коктейли и музыка. Кроме того, я очень люблю караоке, поэтому ресторан „Ракушка“ оказался очень кстати. Там хорошая акустика и грамотные диджеи», — рассказал журналист.

Весь седьмой день был «отсыпным». Кроме того, необходимо было готовиться к отлету, так что из развлечений оставалось только гулять и наслаждаться теплом и пальмами.

Итого

Обратный билет на самолет обошелся автору в 17 тысяч рублей. Здесь ему повезло найти прямой рейс, поэтому возвращение прошло без пересадок и происшествий.