Молдавские корни Молдован, или что известно о новом мэре из ЯНАО

Елена Молдован вновь стала главой Муравленко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дума Муравленко (ЯНАО) утвердила кандидатуру Елены Молдован на второй срок. Ее соперниками на конкурсе были начальник управления муниципальным имуществом Антон Золотов и исполнительный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ирина Кожурина. Подробнее о биографии мэра — в материале URA.RU.

Ранние годы Молдован в Молдавии

Елена Викторовна родилась 2 октября 1973 года в городе Рыбница Республики Молдова. Там же она окончила среднюю школу, а после поступила в Государственный университет Молдовы, который окончила в 1995 году с присвоением квалификации «учитель истории».

Как Елена Молдован попала на Ямал

После окончания университета, Молдован переехала на Ямал. Что ее толкнуло на этот поступок — до сих пор остается тайной. Известно, что когда будущий мэр столкнулась с ямальскими морозами — она заплакала.

Продолжение после рекламы

"Как впервые узнала, что такое мороз за 40. Сходила на Супер рынок, пришла домой и заплакала от того, что… это просто невозможно", — признавалась она позже в своих социальных сетях.

От учителя до депутата

В 1997 году Молдован работала в должности учителя истории. А позже стала заместителем директора по научно-методической работе в школе № 2 в Муравленко. Впоследствии, она ее возглавила, став директором учебного заведения.

Уже в 2005 году Молдован баллотировалась в гордуму Муравленко. И небезуспешно. Большинство избирателей поддержали ее кандидатуру и она вошла в состав народных избранников.





В 2010 году Молдован совершенствует свое образование. Она завершает обучение в «Московской Высшей школе социальных и экономических наук» по программе «Менеджмент в социальной сфере (в сфере образования)» в рамках российской профессиональной переподготовки и магистерской программы, аккредитованной британским университетом University of Manchester, по итогам которой стала магистром в области образования.

Из директоров школы в замы мэра





В том же 2010 году директор второй школы одерживает победу в конкурсе на замещение должности заместителя начальника управления образования города Муравленко. Не прошло и полгода, как Елена Молдован становится заместителем мэра по социальной политике. Поговаривали, что она являлась протеже нынешнего зама губернатора, а тогда городского главы Александра Подороги и именно он рекомендовал Елену на должность мэра.

Глава города Муравленко

В 2020 году она становится главой администрации Муравленко. Сперва кандидатуру чиновницы утвердила конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором Ириной Соколовой. Молдован презентовала свою стратегию развития Муравленко и ответила на вопросы комиссии. После этого ее представили городским депутатам, которые и утвердили ее в новом статусе.

«Для меня очень важно, чтобы Муравленко жил и развивался, чтобы воплотилось в жизнь все начатое и задуманное. Чтобы муравленковцам было комфортно жить, развиваться в профессиональном и личностном плане, растить и воспитывать детей», — сказала Молдован, принимая присягу на уставе города.

Что достигла Молдован за пять лет на посту главы города

Вопросы благоустройства и развития городской инфраструктуры остаются в числе приоритетных направлений деятельности. Как отметила Молдован, улично-дорожная сеть города ежегодно модернизируется: появляются новые проезды, ведется реконструкция существующих дорог.

Важнейшим направлением также является развитие социальной сферы, в частности, поддержка детей, поскольку именно в детском возрасте формируются основы будущей личности.

Продолжение после рекламы

Муниципальные власти продолжают работу с проблемой долгостроев. Для объективной оценки состояния зданий, возведенных недобросовестными застройщиками, была проведена независимая экспертиза. В результате одно из строений было признано аварийным, жильцов переселили, еще шесть объектов получили статус ограниченно пригодных для эксплуатации и будут капитально отремонтированы.

В честь юбилея города была организована масштабная праздничная программа, включающая сотни мероприятий. В числе наиболее ярких событий — театрализованное представление, в котором приняли участие несколько тысяч артистов и зрителей.

Для учета мнения жителей активно используются опросы, в том числе через telegram-канал администрации. Так, с их помощью определялись адреса для размещения теплых остановок и обсуждался вопрос функционирования городских бань.

Вновь глава города