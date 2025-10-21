Ямальцев предупредили о неблагоприятной погоде и сильных порывах ветра
Ветер будет достигать 20 метров в секунду
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе 22 октября. Об этом предупредило Главное управление МЧС России по ЯНАО со ссылкой на данные синоптиков.
«В Ямальском районе и на северо-западе Тазовского района скорость ветра может достигать 15-20 м/с. В остальных районах округа ожидается западный и юго-западный ветер: ночью 8-13 м/с, днем 6-11 м/с.», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
В МЧС призвали ямальцев соблюдать повышенную осторожность из-за неблагоприятных погодных условий. При сильных порывах ветра возможны обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев и ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов. Гражданам рекомендуется, по возможности, не покидать помещения, а также избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередач и неустойчивых построек.
