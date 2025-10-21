Гранты на развитие ямальских муниципалитетов и коммунисты ЯНАО против клининговых компаний: события дня

Коммунисты выступили против клининговых компаний в ямальских школах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре муниципалитета ЯНАО получат дополнительное финансирование на улучшение и развитие территорий, ямальские коммунисты выступили против клининговых компаний в школах и новый депутат Законодательного собрания Ямала. Об этих и других событиях, читайте в подборке URA.RU.

Гранты для самых эффективных муниципалитетов ЯНАО

Ноябрьску, Губкинскому, а также Ямальскому и Шурышкарскому районам будут выделены гранты на развитие территорий и социальных проектов. Решение о предоставлении грантов приняла экспертная комиссия под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. Лучшие муниципалитеты были выбраны за реальные изменения в жизни людей и эффективность работы администраций.

КПРФ ЯНАО против клининговых компаний

Ямальские коммунисты выступили против клининговых компаний в школах округа. По словам представителей партии, им постоянно поступают жалобы на плохую уборку в школах. На митинге коммунисты призвали вернуть в школы техничек.

В Тазовском новые многоквартирные дома готовят к вводу в эксплуатацию

В поселке Тазовский 145 семей переедут в четыре новых многоквартирных дома. Новостройки расположатся на улице Кирова и на улице Геофизиков. Большинство семей перееедут в новостройки из аварийного жилого фонда.

Экс-директор центра молодежи в Яр-Сале подозревается в мошенничестве

Бывший директор центра молодежной политики в Яр-Сале подозревается в мошенничестве. По версии следствия он заключал фиктивные договоры и сумел вывести более 850 тысяч рублей бюджетных средств.

Мэр Муравленко переизбрана на очередной срок

Решением гордумы Елена Молдован во второй раз стала главой Муравленко. Конкуренцию градоначальнику на выборах составили местные начальник управления муниципальным имуществом Антон Золотов и исполнительный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и развития города Ирина Кожурина.

