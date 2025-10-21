В Курганской области спасатели МЧС спасли женщину из колодца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шумихе (Курганская область) сотрудники МЧС спасли 50-летнюю женщину, упавшую в колодец во время работы в огороде. Женщина наступила на прогнившие доски, прикрывавшие колодец, и провалилась в глубину. Об этом сообщили в пресс-службе курганского главка МЧС России.

«Поступил вызов о том, что женщина провалилась в колодец глубиной около 5 метров. С помощью веревки и штурмовой лестницы спасатели достали пострадавшую. К счастью, она обошлась без травм. В операции участвовали четыре специалиста и одна единица техники», — сообщает telegram-канал регионального ведомства.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия по вызову соседки, которая услышала крики о помощи. Женщину вытащили из колодца без каких-либо повреждений, после чего ее осмотрели на месте.

Продолжение после рекламы









1/2 В Шумихе спасатели МЧС достали женщину из колодца Фото: ГУ МЧС России по Курганской области