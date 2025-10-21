С наступлением холодов жители Кургана стали больше посещать кофейни Фото: Ярослава Махова © URA.RU

В Кургане с наступлением холодов жители города стали чаще посещать заведения общественного питания, однако не все могут остаться довольны качеством обслуживания. Корреспондент URA.RU посетил кофейню «Зерна кофе» в Заозерном районе. В ходе визита журналист столкнулся с грязным столом и некачественно поданным блюдом, несмотря на небольшое количество посетителей в заведении.

Кофейня «Зерна кофе»

Кофейня «Зерна кофе» представляет собой комфортное пространство, подходящее как для уединенного отдыха, так и для встреч с друзьями. Заведение оформлено в современном стиле и оборудовано диванами и креслами. Посетителям предлагается обширное меню горячих напитков, в том числе различные виды кофе и чая, а также свежевыжатые соки, легкие закуски и завтраки. Для семей с детьми предусмотрено специальное детское меню.

Отзывы на кофейню

На различных онлайн-сервисах заведение имеет высокие оценки. Например, 4,3 в сервисе «2ГИС» и 4,9 на «Яндекс Карты». Пользователи в основном довольны посещением заведения. Некоторые же заявляют, что выбирают кофейню из-за отсутствия альтернативы утром, или не устраивает обслуживание.

Филиал кофейни в районе Заозерный: опыт журналиста

«В кофейне два зала, где можно отдохнуть. Так совпало, что из самых комфортных свободных мест на момент посещения оказался столик, на котором что-то разлито. При этом большой посадки в залах не было», — рассказал корреспондент URA.RU. По его словам, после заказа скрэмбла в кунжутной булочке, чизкейка и чая, сотрудникам было дважды указано на необходимость протереть стол. Только после повторного обращения персонал отреагировал, и уборка была проведена, когда весь заказ уже находился на столе.

Журналист также отметил, что к чаю и чизкейку претензий не возникло, однако подача скрэмбла вызвала вопросы: булка, в которой подавалось блюдо, выглядела так, будто ее отломили или даже откусили. В заведении, помимо кофе и выпечки, недавно начали подавать алкоголь, а меню в филиале Заозерного шире, чем в центральной части города. Однако, как показывает опыт, расширение ассортимента пока не гарантирует должного уровня сервиса.

Ранее в центре Кургана возобновила работу кофейня «Московские истории» при гостинице, которая летом закрывалась из-за смены владельца. В районе Заозерного, где находится «Зерна кофе», также работают другие популярные кофейни, что создает конкуренцию между заведениями и влияет на требования к уровню сервиса.