Новый руководитель округа, арест активиста, спор из-за «Метрополиса»: главное в Кургане за 21 октября
В Звериноголовском - новая врип главы округа
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Надежда Швидкая назначена временно исполняющей полномочия главы Звериноголовского округа Курганской области. Ранее она возглавляла Дом культуры в селе Звериноголовском и культурно-оздоровительный центр округа, сообщили инфформацию в правительстве региона.
Среди других интересных событий вторника — арест антиуранового активиста, уголовное дело о субсидиях в отношении фермера и закрытие филиала сети «Метрополис». Об этих и других событиях 21 октября — в дайджесте URA.RU.
Арест курганского активиста
В Звериноголовском округе суд отправил под стражу Андрея Шулятьева, бывшего активиста, подозреваемого в участии в террористическом сообществе. Его обвиняют в создании региональной террористической группы и вовлечении новых членов. Апелляционная жалоба подана, решение не вступило в законную силу.
Новый врип главы Звериноголовского округа
Надежда Швидкая назначена временно исполняющей полномочия главы Звериноголовского округа. Ранее она руководила Домом культуры в селе Звериноголовском и культурно-оздоровительным центром округа. Назначение утверждено губернатором Вадимом Шумковым.
В Кургане закрывают сеть вейпшопов
В Кургане закрылась крупная сеть магазинов LC-eLectronic, специализирующаяся на продаже электронных сигарет. В городе было 21 торговая точка, еще один магазин — в селе Лесниково. Магазины закрыты, сотрудники и номера телефонов недоступны.
Курганский фермер пойдет под суд по делу о субсидиях
Завершено расследование дела в отношении 38-летнего фермера, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 3,3 млн рублей. Ему инкриминируют предоставление ложных документов для получения субсидии и легализацию средств через финансовые операции. Дело направлено в суд.
В Кургане следком возбудил дело после пропажи подростка
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) после исчезновения 16-летней Алины Сидоровой, которая пропала в октябре, покинув место проживания в селе Половинное. Ведутся поиски девочки.
Закрыли один из филиалов курганской продуктовой сети
Суд приостановил работу магазина «Метрополис» на улице Достоевского из-за жалоб жильцов на шум от оборудования супермаркета. Магазину назначено административное наказание — приостановка деятельности на 90 суток. Судебное заседание по отмене решения запланировано на 23 октября.
Материал из сюжета:Главное за день в Кургане
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Вано21 октября 2025 21:07Видать совсем дела плохи с кадрами в округах-раойнах.