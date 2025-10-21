Новый руководитель округа, арест активиста, спор из-за «Метрополиса»: главное в Кургане за 21 октября

В Звериноголовском - новая врип главы округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Надежда Швидкая назначена временно исполняющей полномочия главы Звериноголовского округа Курганской области. Ранее она возглавляла Дом культуры в селе Звериноголовском и культурно-оздоровительный центр округа, сообщили инфформацию в правительстве региона.

Среди других интересных событий вторника — арест антиуранового активиста, уголовное дело о субсидиях в отношении фермера и закрытие филиала сети «Метрополис». Об этих и других событиях 21 октября — в дайджесте URA.RU.

Арест курганского активиста

В Звериноголовском округе суд отправил под стражу Андрея Шулятьева, бывшего активиста, подозреваемого в участии в террористическом сообществе. Его обвиняют в создании региональной террористической группы и вовлечении новых членов. Апелляционная жалоба подана, решение не вступило в законную силу.

Новый врип главы Звериноголовского округа

В Кургане закрывают сеть вейпшопов

В Кургане закрылась крупная сеть магазинов LC-eLectronic, специализирующаяся на продаже электронных сигарет. В городе было 21 торговая точка, еще один магазин — в селе Лесниково. Магазины закрыты, сотрудники и номера телефонов недоступны.

Курганский фермер пойдет под суд по делу о субсидиях

Завершено расследование дела в отношении 38-летнего фермера, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 3,3 млн рублей. Ему инкриминируют предоставление ложных документов для получения субсидии и легализацию средств через финансовые операции. Дело направлено в суд.

В Кургане следком возбудил дело после пропажи подростка

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) после исчезновения 16-летней Алины Сидоровой, которая пропала в октябре, покинув место проживания в селе Половинное. Ведутся поиски девочки.

Закрыли один из филиалов курганской продуктовой сети