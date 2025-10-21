Руководство КПРФ заинтересовалось работой курганского обкома, которым управляет Виктор Зырянов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Курганского регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов может покинуть пост после проверки со стороны центрального комитета партии. В Москве анализируют эффективность работы регионального отделения и итоги прошедшей избирательной кампании, сообщают источники URA.RU.

«В столице обратили внимание на то, как проходила кампания, как работали штабы и как велась агитация. Ревизия выявила ряд недочетов в финансовых документах и организации предвыборной работы.», — отметил один из источников. При этом сам Зырянов продолжает руководить обкомом и представляет КПРФ в Курганской областной думе нового созыва.

По словам источников, наличие депутатского мандата и третье место партии на прошедших выборах в облдуму может стать фактором, позволяющим ему сохранить позиции в региональном отделении партии. Корреспондент URA.RU направил запрос в личные сообщения Виктору Зырянову. Ответ ожидается.

