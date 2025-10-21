Боец с позывным «Курган» получил наставника в лице губернатора

Губернатор Шумков взял шефство над бойцом с позывным «Курган» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков стал наставником для участника спецоперации Виктора с позывным «Курган» в программе «Сила V Героях». Боец прошел очный этап обучения и дистанционно стажируется из зоны СВО, приняв участие в заседании правительства по ВКС. Об этом сообщил сам губернатор.

«Виктор с позывным „Курган“ участвует в нашей программе „Сила V Героях“. Прошел очный блок обучения. Сейчас находится в зоне СВО. Как наставник пригласил его принять участие в заседании правительства в формате ВКС и дать обратную связь. Толковый парень, осознанно выбрал для себя военную службу. Но если решит закончить контракт, заберем на службу государственную гражданскую. Нам такие нужны», — написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.