Боец с позывным «Курган» получил наставника в лице губернатора

Губернатор Шумков взял шефство над бойцом с позывным «Курган»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Курганской области Вадим Шумков стал наставником для участника спецоперации Виктора с позывным «Курган» в программе «Сила V Героях». Боец прошел очный этап обучения и дистанционно стажируется из зоны СВО, приняв участие в заседании правительства по ВКС. Об этом сообщил сам губернатор.
«Виктор с позывным „Курган“ участвует в нашей программе „Сила V Героях“. Прошел очный блок обучения. Сейчас находится в зоне СВО. Как наставник пригласил его принять участие в заседании правительства в формате ВКС и дать обратную связь. Толковый парень, осознанно выбрал для себя военную службу. Но если решит закончить контракт, заберем на службу государственную гражданскую. Нам такие нужны», — написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
Программа «Сила V Героях» стала региональным аналогом федеральной инициативы по поддержке и трудоустройству участников СВО. На очный этап обучения были приглашены 13 финалистов, среди которых есть кавалеры ордена Мужества и медали «За отвагу», а некоторые продолжают службу в зоне спецоперации. Проект предусматривает дальнейшее трудоустройство бойцов на государственной и муниципальной службе после завершения контракта.
