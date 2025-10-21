Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

С ломом за колбасой и Twix: курганцу вынесли приговор за ночную кражу из магазина

Житель Курганской области напился и при помощи лома обокрал магазин
21 октября 2025 в 19:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганец с ломом вскрыл магазин, чтобы украсть колбасу и другие продукты

Курганец с ломом вскрыл магазин, чтобы украсть колбасу и другие продукты

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Куртамыше (Курганская область) вступил в законную силу приговор по делу о краже из местного продуктового магазина. Местный житель, будучи пьяным, ночью при помощи лома проник в торговое заведение, где украл колбасы, пиво, сигареты и косметику на сумму более 13 тысяч рублей. Мужчина был приговорен к обязательным работам Куртамышским районным судом Курганской области, на сайте которого появилась информация о решении.

«Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял металлический лом, повредил замок и металлическую решетку, затем незаконно проник в помещение магазина и тайно похитил колбасу, пиво, сигареты, косметические лосьоны и деньги. Всего ущерб составил 13285 рублей. Подсудимый признал вину полностью и получил наказание в виде 400 часов обязательных работ», — сообщили в районном суде.

«Жертвой» похитителя стали товары фабрики «Боровская», шоколадные батончики «Твикс», несколько видов пива и 10 тысяч рублей наличными. После преступления гражданин скрылся с похищенным и распоряжался им по своему усмотрению.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал