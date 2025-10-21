С ломом за колбасой и Twix: курганцу вынесли приговор за ночную кражу из магазина

Курганец с ломом вскрыл магазин, чтобы украсть колбасу и другие продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Куртамыше (Курганская область) вступил в законную силу приговор по делу о краже из местного продуктового магазина. Местный житель, будучи пьяным, ночью при помощи лома проник в торговое заведение, где украл колбасы, пиво, сигареты и косметику на сумму более 13 тысяч рублей. Мужчина был приговорен к обязательным работам Куртамышским районным судом Курганской области, на сайте которого появилась информация о решении.

«Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял металлический лом, повредил замок и металлическую решетку, затем незаконно проник в помещение магазина и тайно похитил колбасу, пиво, сигареты, косметические лосьоны и деньги. Всего ущерб составил 13285 рублей. Подсудимый признал вину полностью и получил наказание в виде 400 часов обязательных работ», — сообщили в районном суде.