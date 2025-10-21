Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В Курганской области мать пятерых детей получила срок за неуплату алиментов

21 октября 2025 в 19:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганский суд отправил мать пятерых детей на исправительные работы

Курганский суд отправил мать пятерых детей на исправительные работы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Женщина из Макушинского округа Курганской области признана виновной в систематическом уклонении от выплаты алиментов на содержание пятерых детей. За уклонение от обязательных выплат ее наказали годом исправительных работ. Информация размещена на сайте районного суда.

За период с марта по август 2025 года у лишенной родительских прав жительницы Макушинского округа накопилась задолженность более 160 тысяч рублей. «С учетом всех обстоятельств дела, суд назначил виновной наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства», — говорится в решении суда.

Кроме уголовного наказания женщина уже проходила административную ответственность за неуплату алиментов. Суд учел все обстоятельства дела и назначил исправительные работы с удержанием части заработка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал