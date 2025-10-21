В Курганской области мать пятерых детей получила срок за неуплату алиментов
Курганский суд отправил мать пятерых детей на исправительные работы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Женщина из Макушинского округа Курганской области признана виновной в систематическом уклонении от выплаты алиментов на содержание пятерых детей. За уклонение от обязательных выплат ее наказали годом исправительных работ. Информация размещена на сайте районного суда.
За период с марта по август 2025 года у лишенной родительских прав жительницы Макушинского округа накопилась задолженность более 160 тысяч рублей. «С учетом всех обстоятельств дела, суд назначил виновной наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства», — говорится в решении суда.
Кроме уголовного наказания женщина уже проходила административную ответственность за неуплату алиментов. Суд учел все обстоятельства дела и назначил исправительные работы с удержанием части заработка.
