В Кургане в ЦПКиО появилось место для игр в настольный теннис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха появился настольный теннис. Новый уголок для занятий этим видом спорта заметили горожане. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU.

«В ЦПКиО появился настольный теннис. Он расположился неподалеку от волейбольного поля. Два стола. Ракетки и мячик можно арендовать в веревочном городке», — рассказали корреспонденту URA.RU горожане.

Как следует из информационного щита, расположенного рядом, арендовать спортинвентарь можно на срок от получаса до двух часов. Поскольку доступ к столам не ограничен, можно прийти со своими ракетками.

Продолжение после рекламы





1/2 Для желающих поиграть в теннис прямо на улице установили два стола Фото: Константин Хасин