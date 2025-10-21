Трое курганцев наловили сырка на 180 тысяч рублей и угодили в полицию
Курганцы стали подозреваемыми по статье о незаконной ловле сырка
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В середине октября сотрудники полиции задержали троих мужчин за незаконную добычу рыбы сырок (пелядь) на озере в Петуховском округе (Курганская область). Подозреваемые, воспользовавшись арендованной территорией, установили сети и добыли рыбу, после чего попытались скрыться. О задержании сообщили в УМВД региона.
«Трое мужчин, являющихся местными жителями, подъехали к частной территории, на лодке вышли в озеро и установили сети. Когда грузили незаконную рыбу в автомобиль, их задержали полицейские», — сообщает сайт курганского управления МВД России. Также уточняется, что у задержанных изъято транспортное средство, лодка, а также 185 рыб породы «Пелядь» и одна — «Бестер».
Действия рыбаков нанесли ущерб примерно на 180 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о краже.
По возбужденному делу по части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору), максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: УМВД России по Курганской области
