В Курганской области возбудили уголовное дело из-за пропажи девочки-подростка

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней Сидоровой Алины Александровны. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Девочка пропала в октябре, покинув место проживания в селе Половинное, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

В Следственном комитете уточнили, что заявление о пропаже несовершеннолетней поступило от ее матери. Следователи уже начали комплекс мероприятий по поиску пропавшей. «По данным следствия, в октябре текущего года несовершеннолетняя покинула место своего проживания в селе Половинное Курганской области и до настоящего времени ее место нахождения не установлено», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Курганской области.

Следователи призывают граждан, обладающих какой-либо информацией о возможном местонахождении Алины Сидоровой или обстоятельствах ее исчезновения, немедленно обратиться по телефонам 8 (3522) 43-97-94, 53-03-94, 8-919-560-01-56. По данным ведомства, на момент исчезновения девушка была одета в черную куртку, черные джинсы, черную шапку и розовые кроссовки. В настоящее время к поискам привлечены сотрудники полиции, следователи и волонтеры.

