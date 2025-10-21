В Кургане по решению суда закрыли магазин «Метрополис»

Супермаркет в Восточном прикрыли на 90 суток за нарушение в работе оборудования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане по решению суда приостановлена работа магазина «Метрополис» по улице Достоевского. Жильцам дома, в котором расположен супермаркет, помешал шум от оборудования, и они обратилась в суд, рассказала URA.RU жительница района Восточный.

«В Кургане закрыли магазин „Метрополис“ по улице Достоевского, который находится на первом этаже жилого дома. Жильцам мешал шум от работы холодильников в супермаркете. Также в доме ранее была крупная коммунальная авария, после который в магазине провели ремонт», — рассказала собеседница.

В Курганском городском суде URA.RU сообщили, что на предприятии розничной торговли «Метрополис» были допущены нарушения требований в части работы оборудования магазина. «Курганский городской суд постановил признать ООО „Компания „Метрополис“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности магазина по ул. Достоевского, 70 сроком на 90 суток“, — уточнили в суде. Компания обратилась с заявлением об отмене приостановления деятельности магазина, судебное заседание назначено на 23 октября.

