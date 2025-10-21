От уранового протеста до СИЗО из-за терроризма: досье курганского активиста-антиуранщика Шулятьева

Кургаснкий активист Андрей Шулятьев после серии скандалов попал в СИЗО по уголовному делу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Арестованный в селе Звериноголовском (Курганская область) активист-аунтиуранщик Андрей Шулятьев несколько раз оказывался в центре скандальных историй. Будучи одной из заметных фигур курганского антиуранового движения, спустя несколько лет общественник оказался в СИЗО по серьезному обвинению в причастности к террористическому обществу. Что известно о Шулятьеве, к которому возникли вопросы у силовиков — в дайджесте URA.RU.

Антиурановая позиция Шулятьева

Активист Андрей Шулятьев в 2017 году публично выразил возмущение из-за того, что противников добычи урана не пригласили на экскурсию на уранодобывающий завод «Далур». В январе 2017 года на заводе побывали журналисты и местные жители, чтобы развеять страхи по поводу экологической безопасности. Шулятьев утверждал перед прессой, что у «Далура» есть «двойник» — предприятие в Египте с другим директором, но руководство предприятия эти данные отрицало. Активиста не пустили на экскурсию, сославшись на несвоевременное подание документов. Затем его хотели пропустить, но мужчина отказался и сделал свое громкое заявление.

Споры в судах

В Курганском областном суде Андрей Шулятьев был задержан полицией за отказ предъявить паспорт при входе. В 2018 году он вместе с другими антиуранщиками участвовал в апелляционной жалобе на решение суда по иску к правительству Курганской области. Активисты считали, что процедура отчуждения права добычи урана была проведена незаконно без экологического обоснования. Шулятьев также снимал происходящее на видео, за что получил замечание от приставов, объяснивших запрет видеосъемки без соответствующего разрешения председателя суда.

Спор с чиновницей

В управлении образования Звериноголовского района в 2021 году возник конфликт с и.о. руководителя Камиллой Жимбаевой. Она отказалась надеть маску во время личного приема и пригрозила посетителю, общественнику Андрею Шулятьеву, полицией, после чего покинула кабинет. Позже Жимбаева не приняла у Шулятьева запрос на предоставление документов и выгнала его. Активист подал заявление в полицию, требуя привлечения чиновницы к ответственности.

История с прививками

В Звериноголовском районе в ноябре 2021 года возникло недовольство родителей давление из-за требований дать согласие на вакцинацию детей от гриппа. Учителям требовали предоставить график вакцинации и списки школьников до 17 ноября, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию, хотя данных о заболевших не было. Общественник Шулятьев попытался разобраться в ситуации, но в школу его не пустили, а обращение к руководителю управления образования закончилось скандалом с Жимбаевой.

Штрафы за комментарии в соцсетях

Андрей Шулятьев дважды привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях. В июле 2022 года суд оштрафовал его на 30 000 рублей за комментарии о погибших на СВО курганцах в соцсети «ВКонтакте». Ранее, в 2021 году, он получил штраф в 10 000 рублей за пост в «Одноклассниках», содержащий призывы к насилию в отношении сотрудников Пограничного Управления ФСБ.

Обвинение и арест