На дистант в Курганской области отправили больше классов на фоне снижения ОРВИ

На дистанте из-за ОРВИ находятся 44 класса в школах Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за неделю увеличилось количество классов, отправленных на дистанционный формат обучения из-за ОРВИ. При этом общий уровень заболеваемости респираторными заболеваниями снизился на 5%. Статистика опубликована на сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«На дистанционном формате обучения находятся 44 класса в 25 школах муниципалитетов области. За прошедшую неделю в Курганской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ на 5,2%. Показатель заболеваемости составляет 75,2 на 10 тыс. населения», — указано в информации ведомства.