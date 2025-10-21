Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

На дистант в Курганской области отправили больше классов на фоне снижения ОРВИ

21 октября 2025 в 14:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На дистанте из-за ОРВИ находятся 44 класса в школах Курганской области

На дистанте из-за ОРВИ находятся 44 класса в школах Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за неделю увеличилось количество классов, отправленных на дистанционный формат обучения из-за ОРВИ. При этом общий уровень заболеваемости респираторными заболеваниями снизился на 5%. Статистика опубликована на сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«На дистанционном формате обучения находятся 44 класса в 25 школах муниципалитетов области. За прошедшую неделю в Курганской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ на 5,2%. Показатель заболеваемости составляет 75,2 на 10 тыс. населения», — указано в информации ведомства.

Неделей ранее в дистанционном формате обучались 32 класса в 11 образовательных учреждениях муниципалитетов региона. А снижение заболеваемости ОРВИ было зафиксировано на 1,9%. За прошедшую неделю в регионе также наблюдается снижение заболеваемость коронавирусной инфекцией: показатель составил 6,7 на 100 тыс. населения. Грипп не регистрируется.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал