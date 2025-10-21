На дистант в Курганской области отправили больше классов на фоне снижения ОРВИ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области за неделю увеличилось количество классов, отправленных на дистанционный формат обучения из-за ОРВИ. При этом общий уровень заболеваемости респираторными заболеваниями снизился на 5%. Статистика опубликована на сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области.
«На дистанционном формате обучения находятся 44 класса в 25 школах муниципалитетов области. За прошедшую неделю в Курганской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ на 5,2%. Показатель заболеваемости составляет 75,2 на 10 тыс. населения», — указано в информации ведомства.
Неделей ранее в дистанционном формате обучались 32 класса в 11 образовательных учреждениях муниципалитетов региона. А снижение заболеваемости ОРВИ было зафиксировано на 1,9%. За прошедшую неделю в регионе также наблюдается снижение заболеваемость коронавирусной инфекцией: показатель составил 6,7 на 100 тыс. населения. Грипп не регистрируется.
