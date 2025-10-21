Суд отказал в жалобе экс-зятю бывшего курганского губернатора Богомолова

Олег Дубов (на снимке справа) с адвокатами в суде Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший зять первого курганского губернатора Олега Богомолова, бизнесмен Олег Дубов, получил отказ кассационного суда на свою жалобу. Мужчина пытался оспорить решение об отмене своего оправдательного приговора, но суд не принял жалобу. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«После отмены оправдательного приговора Дубов и его адвокаты подали кассационную жалобу на решение», — рассказали источники. На жалобу был получен отказ в передаче дела на рассмотрение в кассационной инстанции.

Информация нашла подтверждение в картотеке Седьмого кассационного суда. Жалобу подавал адвокат Дубова, защитник Дмитрий Половников. В первых числах октября на жалобу пришел отказ.

Бизнесмена Олега Дубова обвиняют в причастности к громкому убийству 1993 года. Более 31 года назад на одной из улиц города были расстреляны местные жители, отец и сын Исабек и Юрик Шарояны. Следствие считало, что убийц вез на своем автомобиле Дубов. Еще один экс-курганец, спортсмен Олег Урюпин, обвиняется в организации данного расстрела и покушений на людей.

В мае 2025 года суд присяжных вынес оправдательные приговоры Дубову и Урюпину, единогласно признав недоказанность их причастности к событиям прошлого века. Через несколько месяцев апелляционный суд отменил решение из-за найденных в ходе судебного следствия нарушений по представлению прокуратуры.