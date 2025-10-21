Сотрудники ФСБ рассказали школьникам двух округов Курганской области о предателях

Оксана Корюкина рассказывает курганским старшеклассникам о предателях Родины Фото: «ВКонтакте» группы «Частоозерская школа»

В школах Макушино и Частоозерья (Курганская область) прошли профилактические беседы «История нацистских преступлений» для старшеклассников. Их провела сотрудница УФСБ России по Курганской области Оксана Корюкина. Об этом сообщают местные администрации обоих округов.

Встречи были посвящены важности сохранения памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделили проекту «Без срока давности», направленному на восстановление исторической справедливости и осуждение тех, кто причастен к преступлениям против мирного населения. «Не менее важной является работа по выявлению и осуждению предателей, скрывавшихся под чужими именами. Вспомнили истории „Тоньки-пулеметчицы“, Ивана Петушкова, Петра Ширяева, Николая Чепиги, Александра Юнязева и братьев Чащиных, каждого из которых настигло заслуженное наказание», — говорится в информации.