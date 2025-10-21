В Кургане продают собаку за 400 тысяч рублей

В Кургане обычную дворняжку продают под видом собаки элитной породы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выставили на продажу собаку за 400 тысяч рублей. Это самое дорогое предложение в городе. Объявление опубликовано на популярном сайте.

«Продаю мальтипу переростка. Взрослый мальчик. Верный. Цена 400 тысяч рублей. Доставка есть по РФ только с предоплатой 50%», — указано в объявлении на популярном сайте.

Примечательно, что несмотря на трогательное и детальное описание питомца, на фото совсем не мальтипу. Мальтипу — дизайнерская порода, помесь той-пуделя и мальтийской болонки. В объявлении — обычная дворняжка небольших размеров.

