В Кургане продают собаку за 400 тысяч рублей
В Кургане обычную дворняжку продают под видом собаки элитной породы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане выставили на продажу собаку за 400 тысяч рублей. Это самое дорогое предложение в городе. Объявление опубликовано на популярном сайте.
«Продаю мальтипу переростка. Взрослый мальчик. Верный. Цена 400 тысяч рублей. Доставка есть по РФ только с предоплатой 50%», — указано в объявлении на популярном сайте.
Примечательно, что несмотря на трогательное и детальное описание питомца, на фото совсем не мальтипу. Мальтипу — дизайнерская порода, помесь той-пуделя и мальтийской болонки. В объявлении — обычная дворняжка небольших размеров.
Ранее в Кургане уже появлялись объявления о продаже домашних животных по необычно высоким ценам. Так, в октябре 2025 года местный житель выставил на продажу кота за два миллиона рублей, а вскоре после этого на сайте появилось объявление о кошке за почти миллион рублей, несмотря на несоответствие заявленных пород внешнему виду животных. Можно предположить, что это некий шутливый тренд у пользователей популярных платформ.
