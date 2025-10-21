Курганский фермер пойдет под суд из-за полученных по субсидии миллионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области закончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего фермера, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 3,3 млн рублей. Ему вменяется предоставление ложных документов для получения субсидии и легализация денег через финансовые операции. Нарушения были найдены в ходе оперативной работы сотрудников УФСБ региона. Информацию сообщили в СУ СК России по Курганской области.

«Обвиняемый, будучи главой фермерского хозяйства, в 2020 году предоставил в департамент агропромышленного комплекса фальшивые документы о выполнении работ на 650 гектарах, которых на самом деле не было. За это он получил субсидию более 3,3 миллиона рублей, которые затем легализовал через безналичные переводы и обналичивание», — сообщается на сайте следственного управления СК России по Курганской области.

По версии следствия, деньги были перечислены под видом выплаты зарплаты сотрудникам, а также переведены близким родственникам и сторонним лицам. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Продолжение после рекламы

В последние месяцы в Курганской области фиксируется рост числа мошеннических преступлений, связанных с хищением крупных сумм денег. Ранее в регионе уже возбуждались уголовные дела по аналогичным схемам: злоумышленники обманывали пенсионеров и легализовали похищенные средства через подставных лиц и финансовые операции. Правоохранительные органы продолжают расследовать подобные дела и задерживать подозреваемых.