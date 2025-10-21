Из курганского правительства уходит директор департамента экономики: что известно о главе ведомства Ковалеве

Владимир Ковалев покинет пост директора департамента экономического развития Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев покидает свой пост. Как сообщили URA.RU источники, близкие к правительству региона, чиновник доработает до конца октября, после чего уйдет в отставку. URA.RU собрало информацию о человеке, почти пять лет курировавшем экономическую политику региона.

Биография и образование

Владимир Ковалев родился в Курганской области. Имеет профильное экономическое образование, более 20 лет работает в системе регионального управления. Основную часть карьеры связал с промышленной и экономической политикой. В разные годы занимал руководящие должности в структурах, отвечающих за развитие промышленности, транспорта и связи.

Карьера и работа в правительстве

До назначения директором департамента экономического развития Ковалев возглавлял департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. В 2020 году, в рамках административной реформы, эти ведомства были объединены, и он возглавил обновленный департамент.

Под его руководством департамент курировал широкий блок направлений — инвестиции, промышленность, транспорт, развитие предпринимательства и поддержку бизнеса. Ведомство активно привлекало федеральные средства, участвовало в реализации нацпроектов, занималось субсидированием предприятий и развитием промпроизводства.

Показатели и результаты

При Владимире Ковалеве в Курганской области отмечался устойчивый рост промышленного производства, увеличение инвестиций в основной капитал и расширение программ господдержки предприятий. Особое внимание Ковалев уделял диалогу власти и бизнеса.

Также он продвигал инициативы по упрощению процедур получения господдержки, формированию комфортных условий для инвесторов и развитию экспортного потенциала. «Главная задача — обеспечить устойчивость и развитие экономики, чтобы малый и средний бизнес чувствовал поддержку государства и не опасался открывать новые производства», — говорил он в одном из интервью.

Отставка и преемник

Как ранее сообщили URA.RU источники, Владимир Ковалев доработает до конца октября. После его ухода временно исполнять обязанности директора будет первый заместитель Илья Овсянников. По информации собеседников агентства, именно его рассматривают как основного кандидата на пост руководителя департамента в постоянном статусе.