Досье на нового главу курганского округа Надежу Швидкую. Фото
В курганском округе раскрыли подробности из жизни нового руководителя
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Звериноголовском округе Курганской области произошли кадровые изменения: временно исполняющей обязанности главы муниципалитета стала Надежда Швидкая. URA.RU рассказывает, чем известна новый мэр и каким опытом она обладает.
Предыдущий опыт работы
Глава Надежда Швидкая и ее супруг - протоирей Владимир
Фото: сайт администрации Звериноголовского муниципального округа
До назначения на руководящую должность Надежда Швидкая возглавляла культурно-оздоровительный центр (КОЦ) в Звериноголовском округе. Под ее руководством центр занимался организацией культурных мероприятий, поддержкой досуговой деятельности и развитием спортивных инициатив среди жителей муниципалитета.
Карьера в культурно-оздоровительном центре
В КОЦ Швидкая начинала свою карьеру с должности руководителя хозяйственной группы. В этой роли она отвечала за организацию внутренней инфраструктуры учреждения, обеспечение бесперебойной работы и поддержание порядка. Позже Надежда Швидкая также исполняла обязанности костюмера.
Семейное положение
Согласно открытым данным, Надежда Швидкая состоит в браке с Владимиром Швидким, который занимает должность протоирея в местной церкви. Отмечается, что семья Швидких активно участвует в жизни округа, поддерживает различные социальные и культурные проекты.
В открытых данных не удалось найти данных об образовании нового главы Швидкой. Во время разговора с администрацией Звериноголовского округа также не удалось получить дополнительную информацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовском округе ушла в отставку экс-глава Марина Панкратова. Причиной стали семейные обстоятельства. Отставку приняли депутаты местной думы единогласно. Вместо нее на пост назначили Надежду Швидкую. Чиновницу утвердили в должности.
