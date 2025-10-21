В курганском округе раскрыли подробности из жизни нового руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Звериноголовском округе Курганской области произошли кадровые изменения: временно исполняющей обязанности главы муниципалитета стала Надежда Швидкая. URA.RU рассказывает, чем известна новый мэр и каким опытом она обладает.

Предыдущий опыт работы

Глава Надежда Швидкая и ее супруг - протоирей Владимир Фото: сайт администрации Звериноголовского муниципального округа

До назначения на руководящую должность Надежда Швидкая возглавляла культурно-оздоровительный центр (КОЦ) в Звериноголовском округе. Под ее руководством центр занимался организацией культурных мероприятий, поддержкой досуговой деятельности и развитием спортивных инициатив среди жителей муниципалитета.

Карьера в культурно-оздоровительном центре

В КОЦ Швидкая начинала свою карьеру с должности руководителя хозяйственной группы. В этой роли она отвечала за организацию внутренней инфраструктуры учреждения, обеспечение бесперебойной работы и поддержание порядка. Позже Надежда Швидкая также исполняла обязанности костюмера.

Семейное положение

Согласно открытым данным, Надежда Швидкая состоит в браке с Владимиром Швидким, который занимает должность протоирея в местной церкви. Отмечается, что семья Швидких активно участвует в жизни округа, поддерживает различные социальные и культурные проекты.

В открытых данных не удалось найти данных об образовании нового главы Швидкой. Во время разговора с администрацией Звериноголовского округа также не удалось получить дополнительную информацию. Ответ ожидается.