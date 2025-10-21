Батут и гидромассаж: что ценят в детском саду Шадринска, вошедшем в топ-100 лучших учреждений

Шадринский детский сад вошел в топ-100 лучших дошкольных учреждений на международном форуме Фото: Размик Закарян © URA.RU

Батут и гидромассаж ног со сказкотерапией доступны дошкольникам в детском саду «Умка» города Шадринска Курганской области, который вошел в топ-100 лучших детсадов по итогам международного форума. Эти программы направлены на оздоровление детей и предоставляются в качестве дополнительной платной услуги, указано на сайте учреждения. О том, за что детсад хвалят и критикуют родители воспитанников — в материале URA.RU.

«Оздоровительная программа „Сеанс релаксации „Сила воды“. Во время сеанса релаксации дети прослушивают сказки. Перед прослушиванием дети помещают свои ноги в гидромассажную ванночку, для большего эффекта включаются разные режимы работы. Батут — это отличный многофункциональный тренажер, который способен формировать правильную осанку. Именно с дошкольного возраста важно начать это развивать. Прыжки на батуте — это еще и позитивное настроение детей на целый день“, — указано на сайте шадринского детсада „Умка“.

Также в перечне дополнительных образовательных услуг детского сада указаны: хореографическая и театральная студии, факультатив по английскому языку, факультатив «Поваренок», шахматный клуб, курсы по подготовке к школе, развлекательно-познавательный клуб. На «Яндекс» у детского сада больше 100 оценок, рейтинг — 4,7 из 5 возможных баллов. Родители хвалят детсад за добрый и отзывчивый персонал, наличие батута, машинок и соляной комнаты, регулярное проведение праздников и мероприятий, а также оздоровительных процедур. В качестве минусов пользователи отмечают маленькую и неудобную парковку около садика. Есть один отрицательный отзыв, что воспитатели не заметили «сапоги (у ребенка) на разные ноги надеты, а куртка расстегнута».

