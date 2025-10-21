Муж Светланы Дружининой попал в больницу
22 октября 2025 в 01:30
Фото: © URA.RU
Советский и российский кинооператор, супруг Светланы Дружининой Анатолий Мукасей потерял сознание. Он был доставлен в одну из московских больниц. Об этом сообщает источник телеканала РЕН ТВ.
