Выставленная на продажу усадьба находится в центре Шадринска Фото: Администрация города Шадринска

В центре Шадринска выставили на продажу часть старинной усадьбы. Каменное здание — часть усадьбы Ефимовых — продается за один рубль. Об этом сообщает шадринская мэрия.

«Двухэтажное каменное здание расположено по улице Советской, 99, внутри двора. Нежилое строение является объектом культурного наследия регионального значения — „Усадьба Ефимовых: Склад“. Восточный торец венчается многоступенчатым парапетом и парапетными столбиками», — сообщает администрация города Шадринска на своей странице в соцсети «ВКонтакте.

Информация об объекте есть на электронной площадке торгов. Здание, которое выставили на торги, имеет площадь 237,7 квадратных метра. В нем есть централизованное электро- и теплоснабжение. Земельный участок 18,4 соток предоставляется в аренду на срок выполнения условий конкурса.

Продолжение после рекламы

Старинное здание является объектом культурного наследия Фото: Администрация города Шадринска



