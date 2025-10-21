В Шадринске за один рубль выставили на продажу часть старинной усадьбы. Фото
Выставленная на продажу усадьба находится в центре Шадринска
Фото: Администрация города Шадринска
В центре Шадринска выставили на продажу часть старинной усадьбы. Каменное здание — часть усадьбы Ефимовых — продается за один рубль. Об этом сообщает шадринская мэрия.
«Двухэтажное каменное здание расположено по улице Советской, 99, внутри двора. Нежилое строение является объектом культурного наследия регионального значения — „Усадьба Ефимовых: Склад“. Восточный торец венчается многоступенчатым парапетом и парапетными столбиками», — сообщает администрация города Шадринска на своей странице в соцсети «ВКонтакте.
Информация об объекте есть на электронной площадке торгов. Здание, которое выставили на торги, имеет площадь 237,7 квадратных метра. В нем есть централизованное электро- и теплоснабжение. Земельный участок 18,4 соток предоставляется в аренду на срок выполнения условий конкурса.
Старинное здание является объектом культурного наследия
Фото: Администрация города Шадринска
Ранее в Шадринске уже выставлялись на продажу объекты культурного наследия, в том числе дом лесоторговца Ивана Быкова и особняк усадьбы Кондюрина. Городские власти подчеркивают важность сохранения исторических зданий, однако ранее возникали споры по поводу их реставрации и соблюдения новыми владельцами условий по сохранению памятников.
