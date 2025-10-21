Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

В Шадринске за один рубль выставили на продажу часть старинной усадьбы. Фото

22 октября 2025 в 04:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Выставленная на продажу усадьба находится в центре Шадринска

Выставленная на продажу усадьба находится в центре Шадринска

Фото: Администрация города Шадринска

В центре Шадринска выставили на продажу часть старинной усадьбы. Каменное здание — часть усадьбы Ефимовых — продается за один рубль. Об этом сообщает шадринская мэрия.

«Двухэтажное каменное здание расположено по улице Советской, 99, внутри двора. Нежилое строение является объектом культурного наследия регионального значения — „Усадьба Ефимовых: Склад“. Восточный торец венчается многоступенчатым парапетом и парапетными столбиками», — сообщает администрация города Шадринска на своей странице в соцсети «ВКонтакте.

Информация об объекте есть на электронной площадке торгов. Здание, которое выставили на торги, имеет площадь 237,7 квадратных метра. В нем есть централизованное электро- и теплоснабжение. Земельный участок 18,4 соток предоставляется в аренду на срок выполнения условий конкурса.

Продолжение после рекламы

Старинное здание является объектом культурного наследия

Фото: Администрация города Шадринска


Ранее в Шадринске уже выставлялись на продажу объекты культурного наследия, в том числе дом лесоторговца Ивана Быкова и особняк усадьбы Кондюрина. Городские власти подчеркивают важность сохранения исторических зданий, однако ранее возникали споры по поводу их реставрации и соблюдения новыми владельцами условий по сохранению памятников.

Материал из сюжета:

Курганский маркет: уникальные объекты на продажу

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал