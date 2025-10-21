Травмированные курганские хоккеисты возвращаются на лед
Курганские игроки, получившие травмы, уже восстановились и начали готовиться к матчам
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Травмированные хоккеисты курганского ХК «Зауралье» возвращаются на лед. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Арсений Пожидаев и Николай Смирнов начали работать на льду после травм. Команда после возвращения из поездки и выходного приступила к подготовке к домашней серии», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье»..
Ранее в ХК «Зауралье» сразу пять хоккеистов, включая защитника Арсения Пожидаева и нападающего Николая Смирнова, получили травмы и были вынуждены пропустить выездные матчи в Ханты-Мансийске и Тюмени. Эти обстоятельства могли повлиять на дальнейшие выступления клуба в чемпионате.
