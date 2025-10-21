Трамп рассказал, собирается ли он встречаться с Путиным

Срочная новость Фото: © URA.RU

Комментируя возможность проведения встречи с Владимиром Путиным, Дональд Трамп отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. По его словам, он бы не хотел тратить время напрасно. Об этом он заявил в Белом Доме.