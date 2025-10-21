Трамп допустил, что Индия откажется от российской нефти
22 октября 2025 в 02:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дональд Трамп заявил, что объем закупок российской нефти Индией сократится. Об этом он рассказал в Белом Доме.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал