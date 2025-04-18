Суд запретил продавать здание бывшего профтехучилища в Перми

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Оно находится на улице Розалии Землячки, 11
Оно находится на улице Розалии Землячки, 11 Фото:

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство регионального Минимущества. И наложило запрет на продажу здания бывшего профтехучилища на улице Розалии Землячки, 11 в Перми.

«Решение официально оформили 3 апреля 2025 года. Власти региона намерены вернуть учебный корпус, общая площадь которого составляет более 4,5 тысяч квадратных метров, а также прилегающий земельный участок площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, из федеральной собственности в краевую», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». 

Это здание более 10 лет назад отдали в федеральную собственность пермскому филиалу ВШЭ для использования в образовательных целях. Но по назначению его так и не использовали. Росимущество выставило объект на торги за 96,3 млн рублей.

В минимущества в свою очередь считают, что здание должно быть передано в собственность края. И что данные объекты, которые предназначены для образовательной деятельности, не могут быть приватизированы. 

Пока окончательное решение по делу не принято, суд запретил Росимуществу проводить какие-либо сделки с землей и участком. Тем самым, торги по зданию профтехучилища, которые должны состояться весной 2025 года, временно приостановлены.

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Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство регионального Минимущества. И наложило запрет на продажу здания бывшего профтехучилища на улице Розалии Землячки, 11 в Перми. «Решение официально оформили 3 апреля 2025 года. Власти региона намерены вернуть учебный корпус, общая площадь которого составляет более 4,5 тысяч квадратных метров, а также прилегающий земельный участок площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, из федеральной собственности в краевую», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».  Это здание более 10 лет назад отдали в федеральную собственность пермскому филиалу ВШЭ для использования в образовательных целях. Но по назначению его так и не использовали. Росимущество выставило объект на торги за 96,3 млн рублей. В минимущества в свою очередь считают, что здание должно быть передано в собственность края. И что данные объекты, которые предназначены для образовательной деятельности, не могут быть приватизированы.  Пока окончательное решение по делу не принято, суд запретил Росимуществу проводить какие-либо сделки с землей и участком. Тем самым, торги по зданию профтехучилища, которые должны состояться весной 2025 года, временно приостановлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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