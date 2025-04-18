Суд запретил продавать здание бывшего профтехучилища в Перми

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство регионального Минимущества. И наложило запрет на продажу здания бывшего профтехучилища на улице Розалии Землячки, 11 в Перми.
«Решение официально оформили 3 апреля 2025 года. Власти региона намерены вернуть учебный корпус, общая площадь которого составляет более 4,5 тысяч квадратных метров, а также прилегающий земельный участок площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, из федеральной собственности в краевую», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Это здание более 10 лет назад отдали в федеральную собственность пермскому филиалу ВШЭ для использования в образовательных целях. Но по назначению его так и не использовали. Росимущество выставило объект на торги за 96,3 млн рублей.
В минимущества в свою очередь считают, что здание должно быть передано в собственность края. И что данные объекты, которые предназначены для образовательной деятельности, не могут быть приватизированы.
Пока окончательное решение по делу не принято, суд запретил Росимуществу проводить какие-либо сделки с землей и участком. Тем самым, торги по зданию профтехучилища, которые должны состояться весной 2025 года, временно приостановлены.
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