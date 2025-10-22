Логотип РИА URA.RU
В Шадринске пройдут мото- и автогонки всероссийского масштаба

22 октября 2025 в 06:34
В Шадринск съедутся сильнейшие гонщики страны

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Шадринск в предстоящем сезоне минимум дважды примет соревнования по мотогонкам на льду. В городе пройдут полуфинал Личного чемпионата России и четвертый этап Чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба шадринской мэрии.

«13 и 14 декабря в нашем городе состоится полуфинал Личного чемпионата России. 31 января и 1 февраля — четвертый этап Чемпионата страны», — сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

Также сообщается, что для мотогонщиков в Шадринске организуют сборы и, возможно, проведут дополнительные заезды. Кроме того, в конце сезона на стадионе планируется проведение традиционных соревнований по автогонкам.

Ранее Шадринск уже становился площадкой для крупных спортивных мероприятий: 18 октября здесь прошел Кубок Курганской области по гиревому спорту, а местные спортсмены регулярно добиваются успехов на всероссийских турнирах. Проведение этапов чемпионата России по мотогонкам на льду продолжает традицию города принимать значимые соревнования различного уровня.

