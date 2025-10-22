В Шадринске пройдут мото- и автогонки всероссийского масштаба
В Шадринск съедутся сильнейшие гонщики страны
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Шадринск в предстоящем сезоне минимум дважды примет соревнования по мотогонкам на льду. В городе пройдут полуфинал Личного чемпионата России и четвертый этап Чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба шадринской мэрии.
«13 и 14 декабря в нашем городе состоится полуфинал Личного чемпионата России. 31 января и 1 февраля — четвертый этап Чемпионата страны», — сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.
Также сообщается, что для мотогонщиков в Шадринске организуют сборы и, возможно, проведут дополнительные заезды. Кроме того, в конце сезона на стадионе планируется проведение традиционных соревнований по автогонкам.
Ранее Шадринск уже становился площадкой для крупных спортивных мероприятий: 18 октября здесь прошел Кубок Курганской области по гиревому спорту, а местные спортсмены регулярно добиваются успехов на всероссийских турнирах. Проведение этапов чемпионата России по мотогонкам на льду продолжает традицию города принимать значимые соревнования различного уровня.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!