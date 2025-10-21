Социальные бригады на Ямале добираются до отдаленных поселков вертолетом для помощи инвалидам

Бригады обеспечены переносным оборудованием и работают по индивидуальным программам Фото: Илья Московец © URA.RU

Более 460 ямальцев с инвалидностью получили помощь в 2025 году через сеть микрореабилитационных центров, которые работают в отдаленных населенных пунктах. Специалисты добираются до таких точек, как Гыда и Антипаюта, вертолетом. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Реабилитационную помощь жителям отдаленных населенных пунктов округа оказывают выездные междисциплинарные команды специалистов... В летние месяцы специалисты новоуренгойского центра „Садко“ выезжают в Коротчаево и Лимбяяху. В еще более отдаленные точки — Гыду и Антипаюту — специалисты центра „Забота“ добираются вертолетом», — пишут на сайте.

Специалисты выездных бригад, укомплектованные логопедами, психологами и инструкторами ЛФК. В 2025 году в микрореабилитационных центрах было оказано содействие 229 детям с инвалидностью, 124 детям с ограниченными возможностями здоровья, а также 110 взрослым с инвалидностью и пожилым людям. Услугами микроцентров могут также воспользоваться жители Ноябрьска и Губкинского, Муравленко и Надымского района, Харпа и Пурпе-1, поселков Пангоды и Тазовский, Харпа и Пурпе-1.

Продолжение после рекламы