В Лабытнанги (ЯНАО) пьяный мужчина избил знакомого, а после ударил его металлическим напильником по голове. От фатального удара пострадавший скончался, сообщает пресс-служба окружного следкома.

«В Лабытнанги 16 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым. В ходе ссоры он нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по лицу, после чего вооружился металлическим напильником и ударил им по голове», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.