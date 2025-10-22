В ЯНАО мужчина убил знакомого напильником. Видео
Следком ЯНАО расследует дело об убийстве напильником
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Лабытнанги (ЯНАО) пьяный мужчина избил знакомого, а после ударил его металлическим напильником по голове. От фатального удара пострадавший скончался, сообщает пресс-служба окружного следкома.
«В Лабытнанги 16 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым. В ходе ссоры он нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по лицу, после чего вооружился металлическим напильником и ударил им по голове», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Суд, по ходатайству следствия, принял решение о его аресте до 16 декабря. Расследование уголовного дела продолжается.
