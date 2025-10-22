В ЯНАО поймали нетрезвую мать троих детей за рулем без прав
Зафиксировано 1,28 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Салехарде (ЯНАО) 19 октября сотрудники ГИБДД задержали 38-летнюю женщину в автомобиле Hyundai в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Ямала.
«19 октября в дневное время внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль „Hyundai“. За рулем находилась 38-летняя женщина с явными признаками опьянения», — пишут в посте.
Нарушительница является матерью троих детей, которые в момент задержания были дома с отцом. Автомобиль задержан и помещен на автостоянку.
За последние сутки на дорогах ЯНАО зарегистрировано семь ДТП, информации о пострадавших нет. С начала 2025 года в регионе зарегистрировано 3470 аварий, в которых 19 человек погибли и 259 пострадали, включая 40 детей.
Ранее URA.RU писало, что на 244 километре трассы Сургут — Салехард водитель иномарки не справился с управлением и улетел на автомобиле в реку. В ДТП пострадал мужчина 1978 года рождения.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!