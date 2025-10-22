Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО поймали нетрезвую мать троих детей за рулем без прав

22 октября 2025 в 06:44
Зафиксировано 1,28 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) 19 октября сотрудники ГИБДД задержали 38-летнюю женщину в автомобиле Hyundai в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Ямала.

«19 октября в дневное время внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль „Hyundai“. За рулем находилась 38-летняя женщина с явными признаками опьянения», — пишут в посте.

Нарушительница является матерью троих детей, которые в момент задержания были дома с отцом. Автомобиль задержан и помещен на автостоянку. 

За последние сутки на дорогах ЯНАО зарегистрировано семь ДТП, информации о пострадавших нет. С начала 2025 года в регионе зарегистрировано 3470 аварий, в которых 19 человек погибли и 259 пострадали, включая 40 детей.

Ранее URA.RU писало, что на 244 километре трассы Сургут — Салехард водитель иномарки не справился с управлением и улетел на автомобиле в реку. В ДТП пострадал мужчина 1978 года рождения.

