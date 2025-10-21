ЯНАО вошел в топ-50 регионов по развитию науки и технологий РФ

Рейтинговый балл Ямала - 31,25 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ занял 46-ю позицию в общероссийском рейтинге научно-технологического развития. Округ поднялся в верхнюю половину списка из 89 субъектов РФ. Об этом сообщают в рейтинге «РИА Новости».

«Эксперты РИА составили рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию за 2024 года. ЯНАО — 46 место (рейтинговый балл — 31,25)», — пишут в telegram-канале «Та самая тюменская матрешка».

Внутри Уральского федерального округа Ямал показал результат ниже, чем Тюменская и Свердловская области, но опередил Курганскую область. Рейтинг оценивал регионы по четырем группам показателей: человеческие ресурсы, материальная база, эффективность и масштаб научной деятельности.

