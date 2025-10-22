Логотип РИА URA.RU
Тюменские власти через тысячи километров лично передали гуманитарную помощь землякам в зоне СВО. Фото

Тюменские депутаты лично доставили гуманитарный груз землякам на Донбасс
22 октября 2025 в 05:18
Депутаты передали гуманитарную помощь для 30 подразделений

Депутаты передали гуманитарную помощь для 30 подразделений

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские депутаты преодолели почти три тысячи километров до Донбасса на автомобилях, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям области, участвующим в СВО. В ходе поездки помощь передана в 30 подразделений. Об этом написал мэр Тюмени Максим Афанасьев в telegram-канал.

«Мы проехали почти три тысячи километров на автомобиле. Удалось посетить 10 подразделений, в которых служат наши земляки, и передать гуманитарную помощь сразу для 30 подразделений», — пишет глава города.

Депутаты передали бойцам 20 квадрокоптеров, два автомобиля, 30 мотоциклов, а также генераторы, рации, теплую одежду и лекарства. Кроме помощи военнослужащим, делегация встретилась с главой Краснодона и передала администрации города микроавтобус, приобретенный на личные средства сотрудников администрации и думы Тюмени. Также тюменцы возложили цветы к памятнику молодогвардейцам «Непокоренные».

Депутаты проехали почти три тысячи километров на автомобиле до Донбасса

Фото: telegram-канал Максима Афанасьева

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменцы за 10 месяцев направили в Курскую и Белгородскую область почти 1 600 гуманитарных посылок. Все отправления были безадресными.

