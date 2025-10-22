Тюменцев ждет день без дождя и снега
22 октября 2025 в 08:00
Ветер юго-восточный 3 м/с
В Тюмени 22 октября температура воздуха составит 7 градусов. Погода будет пасмурной, осадков не ожидается, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 22 октября температура наружного воздуха составит от 0 до 7 градусов. Утро: без осадков, неба не видно. День: облачно, без осадков. Вечер: без изменений», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 94%.
