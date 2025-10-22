В Тюмени ребенок сорвался вниз с седьмого этажа жилого дома

Неравнодушные прохожие ринулись на помощь и вызвали скорую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени на улице Щербакова с балкона седьмого этажа жилого дома случайно выпал мальчик. Об этом рассказали очевидцы вечером 21 октября в telegram-канал «72.RU».

«С балкона высотки выпал ребенок. Это произошло на улице Щербакова. Мальчик играл на балконе, случайно сорвался вниз с высоты седьмого этажа», — пишут в посте.

По словам жителей, бабушка была дома, когда ребенок играл на балконе. На момент приезда скорой помощи и в больнице мальчик был жив, но получил тяжелые травмы, которые требовали серьезного медицинского вмешательства.

Продолжение после рекламы