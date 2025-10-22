Стандартные небольшие квартиры больше не интересуют покупателей Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюменские девелоперы перестали запускать новые проекты в классе «эконом». Самое доступное жилье осталось только в программах комплексного развития территорий, рассказал URA.RU источник в кругах застройщиков региона.

«Во-первых, многие сейчас стали делать ставку на уникальные планировочные решения, полупремиальные материалы. Объясняют тем, что люди устали от стандартных клеток. В эконом-классе это все неприменимо — на то он и эконом. Плюс продажи сейчас не фонтан, поэтому логично строить поменьше, но поинтереснее».

По данным Единого портала застройщиков, количество новых проектов резко сократилось не только в Тюменской области, но и по всей стране. А интерес к жилью более высокого класса обоснован экономическими реалиями, уверен директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«Эконом теряет покупателя. Благодаря господдержке, льготной ипотеке, субсидированным программам для семей, военных и молодых специалистов, значительная часть покупателей получает возможность приобрести квартиры более высокого класса. Люди ожидают иной уровень планировочных решений, благоустройства и транспортной доступности, чем раньше, и готовы выбирать жильё, которое обеспечивает комфорт повседневной жизни», — отметил он.